آغاز ثبتنام حج تمتع ۱۴۰۵ از امروز
ثبتنام قطعی حج ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر آغاز شد و متقاضیان باید با دقت کاروان خود را انتخاب کنند، چرا که جابهجایی امکانپذیر نیست و قیمتها بر اساس نوع هتل و مسیر پرواز متفاوت است.
به گزارش ایلنا، ثبت نام قطعی حج تمتع ۱۴۰۵و انتخاب کاروانها بر اساس ترتیب استانی از روز ۱۵ آذر ماه آغاز شد و متقاضیان میتوانند بر اساس لیست اعلامی در هر استان، کاروان مدنظر را انتخاب کنند.
حمید رضا محمدی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان حج و زیارت به متقاضیان توصیه کرد: در انتخاب کاروان دقت لازم را داشته باشند چراکه امکان جابجایی وجود ندارد و کاروانها از لحاظ قیمت، تاریخ اعزام، گروه قیمتی هتلهای مدینه و مکه و مدینه قبل یا مدینه بعد بودن با یکدیگر متفاوت هستند.
وی درباره تفاوت قیمتی کاروانها و دلیل آن توضیح داد که تفاوت قیمتها بر اساس هتل محل اسکان مکه و مدینه و طول مسیر پرواز میباشد؛ کف قیمتی کاروانهای عادی از حدود ۳۲۹ میلیون تومان و سقف آن حدود ۳۸۴ میلیون تومان میباشد و کاروانهای زوجی نیز از حدود قیمت ۳۸۴ میلیون تومان تا ۴۰۶ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
محمدی همچنین افزود: متقاضیانی که در سال ۹۹ برای حج تمتع ثبت نام کردهاند و به دلیل شیوع ویروس کرونا و بروز مشکلات ناشی از اپیدمی و اعلان ممنوعیت دولت عربستان از برگزاری حج تمتع در آن سال، موفق به تشرف نشدند سازمان حج و زیارت در همان سال تصمیم گرفت ارز دریافتی برای حجاج ثبت نام شده را عیناً طبق نرخ مصوب دولت با میزان پرداخت اقساط واریزی ایشان در ثبت نام محاسبه و به صورت امانت برایشان نگهداری نماید؛ لذا زائرینی که در آن سال یک قسط پرداخت کرده بودند و تا کنون موفق به تشرف نشدند بر اساس جدول تعیین شده نرخ هزینههای هتل محل اقامت و گروههای قیمتی مختلف که در حج ۱۴۰۵ میبایست پرداخت نمایند از ۱۲۷ میلیون تومان و سقف آن نیز ۱۸۲ میلیون تومان میباشد و همچنین هزینه پرداختی زائرینی که در حج تمتع ۹۹ دو قسط خود را پرداخت کرده بودند از حدود ۱۲۱ میلیون تومان تا ۱۷۶ میلیون تومان خواهد بود.
وی درباره این پرسش که معنای گروه قیمتی همانند ۲ الف یا ۲ ب چیست و اصلاً تفاوت قیمتها بر چه اساسی صورت گرفته, گفت: هتلهای مکه و مدینه براساس قیمتها و شاخصهای مختلف هتلی گروه بندی شدهاند که هتلهای اجاره شده مکه مکرمه در ۶ گروه و هتلهای مورد اجاره مدینه منوره در ۵ گروه قیمتی دسته بندی شدهاند.
بر این اساس و به عنوان مثال هتلهای مکه از گروههای قیمتی ۲ الف، ۲ ب، ۲ ج، ۲ د، ۳ الف و زوجی تشکیل شده است. و هتل با گروه قیمتی ۲ الف از قیمت اجاره بالاتری نسبت به هتل با گروه قیمتی ۲ ب برخوردار است.
محمدی با بیان اینکه هزینه اجاره هتلهای مکه و مدینه بیشترین درصد هزینه کاروان را به خود اختصاص میدهد و از این حیث حائز اهمیت است افزود: متقاضیان میتوانند نام هتل در نظر گرفته شده برای هر کاروان را در زمان نام نویسی بر روی سامانه ملاحظه و انتخاب مورد نظر خود را انجام دهند.
وی افزود: ترکیب اسکان مدینه و مکه با هم در این شاخصها در نظر گرفته میشود و فقط مربوط به یک شهر نیست. ضمن اینکه کاروانهای زوجی فقط در مکه به صورت زوجی میباشند و در مدینه این گونه نیست.