امروز همچنین در شهرهای صنعتی و پرجمعیت نیمه غربی کشور، افزایش غلظت آلاینده های جوی، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید پیش بینی می شود.

فردا (یکشنبه) به‌تدریج با ورود سامانه بارشی به شمال غرب کشور، در کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، زنجان و اردبیل ابرناکی، بارش باران و در ارتفاعات زاگرس و البرز مرکزی، بارش برف و وزش باد پیش بینی می شود.

دوشنبه نیز گستره فعالیت این سامانه شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری، کل مناطق غربی، شمال غرب و برخی مناطق دامنه های جنوبی البرز شامل استان‌های قزوین، البرز و تهران را فرامی گیرد.

همچنین در نوار غربی تا روز یکشنبه روند افزایش نسبی دما و دوشنبه وزش باد و کاهش نسبی دما انتظار می رود.

سه شنبه کل نوار غربی کشور و در غرب اصفهان ابرناکی و بارش رخ می دهد و از میزان غلظت آلاینده های جوی در شهرهای پرجمعیت واقع در مرکز و دامنه های جنوبی البرز کاسته می شود.