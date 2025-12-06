خبرگزاری کار ایران
هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس

هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس
​بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۱۵ آذر ماه) در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است.

به گزارش ایلنا، میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۳۲ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشت. 

میانگین کیفیت هوا هم‌اکنون با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ۱۲۷ و در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس است. 

در این شرایط جوی مبتلایان به بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. 

از ابتدای امسال تاکنون کیفیت هوای پایتخت ۶ روز در وضعیت پاک، ۱۲۳ روز قابل قبول، ۱۰۸ روز ناسالم برای گروه‌های حساس، . ۱۹ روز ناسالم، ۲ روز بسیار ناسالم و ۲ روز در شرایط خطرناک قرار داشته است.

 

