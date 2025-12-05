حضور ایران در اجلاس مجمع محیط زیست سازمان ملل

وی افزود: ما در این اجلاس شرکت خواهیم کرد و در بخش اول برنامه‌هایی که تهیه کرده‌ایم، بناست تا موضوع گردوغبار را به طور تخصصی مطرح کنیم. در این‌باره در اجلاس سخنرانی خواهیم داشت و با توجه به اینکه یکی از کشورهایی هستیم که از موضوع گرد و غبارهای فرامرزی از منطقه غرب آسیا متأثر هستیم مسئله گردوغبار و آلودگی‌های ناشی از آن را در بخش‌های مربوطه اجلاس پیگیری خواهیم کرد.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست همچنین تصریح کرد: موضوع دومی که باز به عنوان یک مطالبه ازسوی ایران مطرح خواهد شد این است که ما تأکید خواهیم کرد که کشوری متأثر از پدیده تغییر اقلیم هستیم. امروزه افزایش دما، تغییر الگوهای بارندگی، کاهش میزان بارندگی و تشدید خشکسالی‌ها را در کشور شاهد هستیم. ما به عنوان کشوری متاثر از تغییر اقلیم نیز مباحث‌مان را در قسمت دوم این اجلاس طرح خواهیم کرد.

انصاری ادامه داد: با تأکید بر حساسیت موضوعات محیط زیستی، موضوع یک جانبه گرایی و ضرورت منفک کردن تحریم‌های ظالمانه از موضوعات و مسئله محیط زیست از جمله مواردی است که در این بخش از اجلاس پیگیری و مطالبه خواهیم کرد.