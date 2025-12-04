خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر علوم در نشست با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی:

ساختارهای فرسوده در برابر تغییر به‌نفع بهینگی مقاومت می‌کنند

ساختارهای فرسوده در برابر تغییر به‌نفع بهینگی مقاومت می‌کنند
کد خبر : 1723023
لینک کوتاه کپی شد.

نشست صمیمی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز پنجشنبه سیزدهم آذر ماه، در دانشگاه تبریز برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین سیمایی، در نشستی با اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان آذربایجان شرقی، با تأکید بر نقش محوری علم در پیشرفت کشور اظهار داشت: "توسعه ایران بدون توسعه علمی و توسعه علمی بدون تکریم عالمان و صاحبان علم امکان‌پذیر نیست."

وی ریشه بسیاری از مشکلات را در دو عامل "کاهش بودجه آموزش عالی در کنار افزایش مأموریت‌ها" و "ساختارهای فرسوده و مقاومت در برابر تغییر" دانست. سیمایی افزود: "وضع موجود برای ما مقدس شده و حاضر نیستیم تغییر ایجاد کنیم."

تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتقا و توجه ویژه به علوم انسانی

 وزیر علوم در خصوص آیین‌نامه جدید ارتقا، آن را "مهم‌ترین و بزرگ‌ترین آیین‌نامه آموزش عالی و قطب‌نمای استاد" خواند و از تنوع‌بخشی به مسیرهای ارتقا خبر داد. 

وی توضیح داد: "در آیین‌نامه جدید، آموزش در یک مسیر ثقل بیشتری پیدا کرده، سپس پژوهش و بعد فناوری. همچنین مسیر ارتقای علوم انسانی و هنر از سایر رشته‌ها جدا شده است، چراکه ذات این رشته‌ها متفاوت است و با مشارکت اعضای هیئت علمی بهتر خواهد شد."

تلاش برای بهبود معیشت و مسکن دانشگاهیان

 سیمایی از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به "معیشت و مسکن دانشگاهیان" خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مسائل به سرانجام خوبی برسند. وی تأکید کرد: "ما برای همه دانشگاهیان دغدغه جدی داریم و اراده جدی برای حل مشکلات مسکن وجود دارد."

توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های خارجی

وی به امضای تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش ۲۰ تا ۲۵ همت برای "زیرساخت‌های پژوهشی" اشاره کرد که منجر به سرازیر شدن مبالغ مالی بسیاری به دانشگاه‌ها خواهد شد. همچنین، تفاهم‌نامه ۵ همتی با معاونت علمی برای "آزمایشگاه‌های مرجع" منعقد شده که سهم دانشگاه و معاونت علمی در آن ۵۰ درصد است.

سیمایی در پایان بر لزوم استفاده از "ظرفیت‌های خارجی در حوزه‌های دانشی جدید" و "تفکر ملی در آمایش آموزش عالی" تأکید کرد و ابراز تأسف کرد که "چند سالی است فرصت مطالعاتی خوب نداریم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی