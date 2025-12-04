وزیر علوم در نشست با اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان آذربایجان شرقی:
ساختارهای فرسوده در برابر تغییر بهنفع بهینگی مقاومت میکنند
نشست صمیمی اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان آذربایجان شرقی با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، امروز پنجشنبه سیزدهم آذر ماه، در دانشگاه تبریز برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین سیمایی، در نشستی با اعضای هیئت علمی دانشگاههای استان آذربایجان شرقی، با تأکید بر نقش محوری علم در پیشرفت کشور اظهار داشت: "توسعه ایران بدون توسعه علمی و توسعه علمی بدون تکریم عالمان و صاحبان علم امکانپذیر نیست."
وی ریشه بسیاری از مشکلات را در دو عامل "کاهش بودجه آموزش عالی در کنار افزایش مأموریتها" و "ساختارهای فرسوده و مقاومت در برابر تغییر" دانست. سیمایی افزود: "وضع موجود برای ما مقدس شده و حاضر نیستیم تغییر ایجاد کنیم."
تنوعبخشی به مسیرهای ارتقا و توجه ویژه به علوم انسانی
وزیر علوم در خصوص آییننامه جدید ارتقا، آن را "مهمترین و بزرگترین آییننامه آموزش عالی و قطبنمای استاد" خواند و از تنوعبخشی به مسیرهای ارتقا خبر داد.
وی توضیح داد: "در آییننامه جدید، آموزش در یک مسیر ثقل بیشتری پیدا کرده، سپس پژوهش و بعد فناوری. همچنین مسیر ارتقای علوم انسانی و هنر از سایر رشتهها جدا شده است، چراکه ذات این رشتهها متفاوت است و با مشارکت اعضای هیئت علمی بهتر خواهد شد."
تلاش برای بهبود معیشت و مسکن دانشگاهیان
سیمایی از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به "معیشت و مسکن دانشگاهیان" خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این مسائل به سرانجام خوبی برسند. وی تأکید کرد: "ما برای همه دانشگاهیان دغدغه جدی داریم و اراده جدی برای حل مشکلات مسکن وجود دارد."
توسعه زیرساختهای پژوهشی و بهرهگیری از ظرفیتهای خارجی
وی به امضای تفاهمنامههایی به ارزش ۲۰ تا ۲۵ همت برای "زیرساختهای پژوهشی" اشاره کرد که منجر به سرازیر شدن مبالغ مالی بسیاری به دانشگاهها خواهد شد. همچنین، تفاهمنامه ۵ همتی با معاونت علمی برای "آزمایشگاههای مرجع" منعقد شده که سهم دانشگاه و معاونت علمی در آن ۵۰ درصد است.
سیمایی در پایان بر لزوم استفاده از "ظرفیتهای خارجی در حوزههای دانشی جدید" و "تفکر ملی در آمایش آموزش عالی" تأکید کرد و ابراز تأسف کرد که "چند سالی است فرصت مطالعاتی خوب نداریم.