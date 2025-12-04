خبرگزاری کار ایران
ترافیک عادی و روان در معابر پایتخت

ترافیک عادی و روان در معابر پایتخت
کد خبر : 1722770
رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک عادی در معابر و بزرگراه‌های شهر تهران خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع‌رسانی برخط پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیک خیابان‌ها و بزرگراه‌های تهران گفت: امروز وضعیت تردد در معابر و بزرگراه‌های پایتخت عادی و روان است متأسفانه همین موضوع باعث افزایش سرعت و احتمال بروز تصادفات به دلیل بی‌احتیاطی برخی رانندگان می‌شود. 

وی بیان داشت: معدود رانندگانی هستند که در هنگام خلوتی معابر اقدام به سرعت و سبقت‌های غیر مجاز می‌نمایند که علاوه بر به خطر انداختن جان خود به دیگر رانندگان و شهروندان نیز آسیب می‌رسانند. 

سرهنگ شریفی در ادامه گفت: از سرعت و سبقت غیرمجاز در تمام ساعات شبانه روز در معابر خلوت پایتخت خودداری نمائید. تیم‌های پلیس راهور تهران بزرگ در تمامی تقاطع‌ها، معابر و میادین شهر تهران به جهت کنترل سرعت‌ها و سبقت‌ها حضور دارند. همچنین علاوه بر آن مرکز هوشمند کنترل ترافیک پلیس راهور نیز نسبت به رصد آنلاین معابر و برخورد با تخلفات احتمالی اقدام می‌کند. 

شریفی گفت: پیش بینی می‌شود که از عصرگاه تا ساعات پایانی شب در برخی از خیابان‌ها شاهد افزایش حجم ترافیک باشیم. 

بنا بر اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، وی در پایان به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک‌نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم؛ ضمن استفاده از کلاه ایمنی و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی با سرعت مطمئنه و آرامش خاطر در معابر پایتخت تردد نمایند.

 

