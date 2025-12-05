حمیدرضا الوند؛ مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا به تشریح آخرین وضعیت فرزندخواندگی در کشور پرداخت و درباره امکان فرزندخواندگی برای دختران و زنان مجرد گفت: بر اساس قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه اجرایی آن، زنان مجرد بالای ۳۰ سال می‌توانند سرپرستی کودکان، صرفاً دختر، را بر عهده بگیرند.

به گفته‌ی او تاکنون تعداد قابل توجهی از این بانوان پس از طی مراحل قانونی و انجام ارزیابی‌های تخصصی و روانی، موفق به پذیرش سرپرستی به‌ویژه برای کودکان بزرگ‌تر یا دارای شرایط خاص شده‌اند.

الوند درباره روند فرزندخواندگی در سال‌های اخیر اظهار کرد: این روند طی سال‌های گذشته نسبتاً ثابت بوده است. از یک‌سو افزایش آگاهی عمومی و اعتماد به سازوکارهای قانونی باعث رشد تقاضا شده، اما از سوی دیگر به دلیل کاهش ورودی کودکان بی‌سرپرست واقعی—به‌ویژه نوزادان قابل واگذاری—و تمرکز بر بازگشت کودکان به خانواده‌های زیستی، تعداد واگذاری‌ها رشد چشمگیری نداشته است.

وی تأکید کرد که هرچند تقاضا افزایش یافته، اما تعداد کودکان واجد شرایط سرپرستی محدودتر شده و آمار فرزندخواندگی همچنان در سطح ثابت سال‌های اخیر حفظ شده و کاهشی نداشته است.

زنان مجرد می‌توانند سرپرستی دختران در سنین بالاتر را بر عهده بگیرند

الوند درباره افزایش درخواست‌های فسخ سرپرستی که پیش‌تر از سوی موسوی چلک مطرح شده بود، توضیح داد: علل فسخ سرپرستی متعدد و در بازه طبیعی انتظار است. بسیاری از این موارد مربوط به کودکانی است که در سنین بالاتر به فرزندخواندگی سپرده می‌شوند. این کودکان، مانند نوجوانان در خانواده‌های زیستی، ممکن است در دوران بلوغ با تغییرات رفتاری و هیجانی مواجه شوند که چالش‌هایی برای سرپرستان ایجاد می‌کند.

او افزود: در مواردی، با تصمیم کارشناسی و به‌منظور حفظ سلامت روان و مصلحت کودک، بازگشت موقت یا فسخ سرپرستی انجام می‌شود. این موضوع بیشتر انعکاس واقعیت‌های تربیتی دوران رشد است و به معنای ناکارآمدی فرآیند سرپرستی نیست.

به گفته الوند، سازمان بهزیستی در حال تقویت آموزش‌های پیش از واگذاری و افزایش حمایت‌های روانی و اجتماعی برای خانواده‌های سرپرست است.

مدیرکل دفتر کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی همچنین درباره عدم واگذاری نوزاد به زنان مجرد توضیح داد: مطابق قانون، اولویت سرپرستی نوزادان با خانواده‌های زوج است و زنان مجرد در اولویت بعدی قرار دارند تا کودک از حضور در خانواده دارای پدر و مادر بهره‌مند شود.

او تأکید کرد این سیاست بر اساس مصلحت کودک و حفظ ساختار خانواده تنظیم شده و جنبه تبعیض جنسیتی ندارد.

الوند گفت: زنان مجرد می‌توانند سرپرستی دختران در سنین بالاتر یا دارای شرایط خاص را بر عهده بگیرند و سازمان بهزیستی نیز در سال‌های اخیر راهکارهایی برای بهبود شرایط این گروه از متقاضیان بررسی می‌کند تا عدالت در فرصت‌های سرپرستی افزایش یابد.

انتهای پیام/