بازدید هیأت مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه از سازمان مدیریت بحران تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در جریان بازدید هیأت مرکز مدیریت دفاع ملی فدراسیون روسیه از سازمان مدیریت بحران شهر تهران، دو طرف بر ضرورت تبادل تجربیات، توسعه همکاری‌های بلندمدت و ارتقاء توان عملیاتی در مواجهه با تهدیدهای طبیعی و انسان‌ساخت تأکید کردند.

علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این نشست با تشریح ویژگی‌های خاص پایتخت اظهار کرد: تهران با جمعیت شبانه حدود ۱۰ میلیون نفر و ۱۳ میلیون نفر جمعیت روزانه شناور، شهری با گستره‌ای ۷۵۰ کیلومتر مربعی و دارای یک میلیون ساختمان و چهار میلیون واحد مسکونی است.

وی در ادامه افزود: اختلاف ارتفاع میان بلندترین و پایین‌ترین نقاط مسکونی تهران حدود ۹۰۰ متر است. همچنین وجود گسل‌های مهم زلزله، تغییرات اقلیمی و طوفان‌های گرد و غبار، مدیریت مخاطرات را پیچیده‌تر می‌کند.

نصیری با توضیح ساختار مدیریت بحران تهران گفت: پایتخت ۲۲ منطقه و ۱۲۴ ناحیه شهری دارد که هرکدام از این مناطق دارای مدیر بحران هستند. همچنین بیش از ۳۵۰ محله در تهران وجود دارد و در این ساختار، ۱۱۰ پایگاه مدیریت بحران تعبیه شده تا در صورت وقوع زلزله و بسته‌شدن معابر، مردم بتوانند به‌صورت محلی و غیرمتمرکز سازماندهی شوند.

وی همچنین به تشریح اقدامات سازمان در حوزه آمادگی، آموزش، پیشگیری، پدافندغیرعامل و HSE پرداخت.

در ادامه این نشست نماینده مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه با ابراز خرسندی از حضور در مجموعه مدیریت بحران تهران گفت: ما به حضور در یکی از مراکز مهم مدیریت بحران افتخار می‌کنیم. در وزارت دفاع روسیه نیز با شرایط مشابهی مواجه هستیم و معتقدیم تبادل تجربه می‌تواند برای هر دو طرف سودمند باشد. این همکاری نباید محدود به یک روز باشد، بلکه باید به‌صورت بلندمدت ادامه یابد.

وی با اشاره به آشنایی با سیستم‌های رصد و کشیک ۲۴ساعته تهران افزود: عملکرد تخصصی این مجموعه برای ما بسیار قابل توجه بود. برای تکمیل شناخت خود، نیاز داریم با سامانه‌ها آشنا شده و پس از آن درباره همکاری‌های بیشتر و تبادل تجربیات رایزنی کنیم.

