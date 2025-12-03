دستگیری عاملان تیراندازی در جشن عروسی

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ"مجتبی نوریان" در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی درجشن عروسی در یکی از محله های شهرستان دورود، مأموران بلافاصله برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران در محل و تحقیقات میدانی مشخص شد که 2 نفر در جشن عروسی اقدام به تیراندازی کرده و موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی شده اند، بلافاصله با تلاش ماموران متهمان شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر و یک قبضه سلاح جنگی از آنان کشف شد.

فرمانده انتظامی دورود در پایان خاطرنشان کرد: تیراندازی در مراسم های جشن و عروسی از رسم های غلطی است که بیشتر اوقات باعث وقوع حوادث تلخ و ناگوار می شود و به همین جهت پلیس قاطعانه با خرید و فروش و نگهداری سلاح های غیر مجاز برخورد می کند و از شهروندان می خواهد تا در صورت اطلاع از این گونه موارد مراتب را از طریق شماره تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

