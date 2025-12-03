خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استرداد متهمان به قتل توسط پلیس بین‌الملل

استرداد متهمان به قتل توسط پلیس بین‌الملل
کد خبر : 1722380
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس بین‌الملل فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از استرداد دو نفر از اتباع خارجی به اتهام قتل به کشورشان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ «نقی محمودی» رئیس پلیس بین‌الملل فراجا اظهار کرد: براساس اعلام مرجع قضائی، دو نفر از اتباع خارجی متهم به قتل، تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. 

رئیس پلیس بین الملل در تکمیل این خبر گفت: متهمان، پس از ربایش و قتل فردی در یکی از کشورهای همسایه، متواری و ابتدا یکی از افراد بصورت قانونی و سپس متهم دوم بصورت غیرمجاز وارد کشورمان ایران می‌شوند. 

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های سازمان اینترپل و هماهنگی‌های لازم با مراجع مربوطه داخلی و خارجی، ضمن دریافت اعلان قرمز این دو متهم از طریق سازمان جهانی اینترپل، شناسایی محل اختفاء این اشخاص به صورت ویژه در کشورمان در دستور کار قرار گرفت. 

سرهنگ محمودی در ادامه افزود: برابر پیگیری‌های مستمر و اقدامات فنی و پلیسی به عمل آمده، متهمان در مخفیگاهی شناسایی، دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند. 

به گزارش پلیس، سرهنگ نقی محمودی با اشاره به تلاش‌های بی‌وقفه صورت گرفته در پلیس بین‌الملل فراجا تصریح کرد: به موازات اقدامات بین‌المللی در نهایت با بهره‌گیری از توان دیپلماسی انتظامی، متهمان شناسایی شده، در معیت عوامل انتظامی به کشورشان مسترد و تحویل مراجع مربوطه شدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی