به گزارش ایلنا، محمدتقی اعلمی؛ رئیس دانشگاه تبریز طی سخنانی در ابتدای این آئین اظهار کرد: امروز افتخار بزرگی نصیب ما شده است که در آیین افتتاح هجدهمین جشنواره حرکت؛ جشنواره‌ای که طی سا‌ل‌ها به نماد بالندگی، خودباوری علمی و آینده‌نگری جوانان این سرزمین بدل شده است، گرد هم آمده‌ایم.

وی با اشاره به شعار جشنواره امسال گفت: شعار امسال که عبارت از «حرکت از شهر اولین‌ها به سمت قله‌های دانش» است، برای ما در دانشگاه تبریز معنایی عمیق‌تر دارد. چراکه تبریز شهر اولین‌هاست و نخستین چاپخانه، نخستین شهرداری، نخستین مدرسه نوین، نخستین انجمن‌های مردم نهاد و نخستین تجربه‌های مدنی و علمی بسیاری در این سرزمین از این شهر برخاسته است و دانشگاه تبریز نیز در امتداد همین سنت تاریخی، امروز در جایگاه یکی از دانشگاه‌های پیشرو کشور مأموریت دارد که این مسیر اولین‌ها را به قله‌های نوآوری، فناوری و مرزهای دانش پیوند بزند.

اعلمی با بیان اینکه انجمن‌های علمی دانشجویی، موتور محرک اندیشه و خلاقیت هستند، افزود: بیش از صدها انجمن فعال در دانشگاه‌ها که سالانه هزاران برنامه علمی، نشست تخصصی، ایده‌پردازی، جشنواره و پروژه پژوهشی دانشجویی تولید می‌کنند، سرمایه‌ای هستند که هیچ کشوری بدون تکیه بر آن نمی‌تواند به قله‌های دانش دست یابد.

وی یادآور شد: امروز که جهان از هوش مصنوعی تا انرژی‌های نو از کشاورزی هوشمند تا امنیت غذایی از محیط‌زیست تا فناوری‌های پیشرفته با شتابی بی‌سابقه در حال تحول است، نقش انجمن‌ها بیش از گذشته تعیین کننده شده است.

رئیس دانشگاه تبریز در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: ما در دانشگاه تبریز با تکیه بر ظرفیت کم‌نظیر دانشجویان عزیز، شکل‌گیری مراکز نوآوری تخصصی، آزمایشگاه‌های مرجع، مرکز نوآوری گندم ایران، شتاب‌دهنده‌های دانش‌بنیان و شبکه پژوهشی قوی را به مثابه گام‌هایی برای همان شعار جشنواره (حرکت به سمت قله‌ها) تعریف کرده‌ایم و امروز انتظار ما از انجمن‌های علمی این است که از فعالیت‌های صرفاً آموزشی فراتر رفته و وارد حل مسئله تولید دانش، نوآوری،کار آفرینی و پیوند دانشگاه با صنعت شوند.

وی ادامه داد: جشنواره حرکت یادآوری می‌کند دانش زمانی زنده است که در حرکت باشد و شما دانشجویان خلاق و جست‌و‌جوگر، حرکت از ایده به پژوهش، از پژوهش به فناوری و از فناوری به آینده‌سازی را رقم می‌زنید.

اعلمی در خاتمه تاکید کرد: ما در مسیر رفتن به قله‌های دانش نیازمند جسارت در تجربه، متفاوت اندیشیدن و عبور از چارچوب‌های محدود کننده هستیم. همان جسارتی که تبریز تاریخی را به شهر اولین‌ها تبدیل کرد و امروز باید دانشجویان ما را به نسل پیشگام علم و فناوری ایران تبدیل کند.

وی در خاتمه اظهار امیدواری کرد که هجدهمین جشنواره حرکت، سکویی برای شکوفایی استعدادهای جوان، تبادل تجربه‌ها، ایده‌پردازی‌های نو و گامی مؤثر در تحقق ایران قوی و دانش بنیان باشد.

انجمن‌های علمی قلب‌ تپنده دانشگاه هستند

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز طی سخنانی گفت: انجمن‌های علمی قلب‌ تپنده دانشگاه است و این جشنواره فرصت خوبی که تلاش یک سال اخیر دانشجویان را که ببینیم و تقدیر کنیم.

وحید شالچی ادامه داد: براساس مطالعات انجام شده، تنها 20 درصد یادگیری دانشجوها مربوط به کلاس‌های درس است و 80 درصد در کریدورها، آمفی تئاترها و این قبیل مراسم صورت می‌گیرد و درواقع این جشنواره‌ها شخصیت علمی دانشجویان را رقم می‌زنند

وی تاکید کرد: کار و کسب تجربه در انجمن علمی یک نوع زیستن دانشگاهی و شکل‌گیری انسان دانشگاهی است و دانشجویان چگونگی کار جمعی و گروهی را یاد می‌گیرند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: وظیفه من و دوستانم خدمتگزاری به شما دانشجویان و تسهیل‌گری کار شماست. اما برخی کارها به گونه‌ای است که نیازمند کار گروهی و جمعی است تا ظرفیت‌های شما دانشجویان شناسایی شود.

وی یادآور شد: ما در دانشگاه‌ها با چالش‌های مختلفی روبرو هستیم و قطعا می‌توانیم با استفاده از ایده‌های ارزشمند شما دانشجویان، این چالش‌ها را حل کنیم که برای تحقق این امر، انجمن‌های علمی ابتدا باید خودشان را نشان دهند تا ظرفیت‌هایشان نمایان شود. یکی از موضوعات مهمی که ما باید در این مسیر تمرکز کنیم، عبارت از هوش مصنوعی است. ما نه فقط در علوم مهندسی و پایه، بلکه در علوم انسانی و اجتماعی هم باید بر روی هوش مصنوعی تمرکز کنیم و یکی از نکات مهم دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم، زیست فناوری است. زیست فناوری جهان ما را در آینده متحول خواهد کرد.

شالچی تاکید کرد: بسیاری از چالش‌ها از جمله ناترازی آب و انرژی و... یک مسئولیتی را برای نهاد علم و دانشگاه و مخصوصا انجمن‌های علمی ایجاد می‌کند و ما باید خودمان را درگیر این موضوعات کنیم و ما معتقد هستیم که بجای منازعات سیاسی، دانشگاه محل اصلی برای حل مسائل و مشکلات کشور است.

افزایش 20 درصدی مشارکت دانشگاه‌ها در جشنواره هجدهم

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز طی سخنانی گفت: در جشنواره حرکت امسال به فضل الهی شاهد افزایش 33 درصدی آثار بودیم و مشارکت اکثریت دانشگاه‌ها نسبت به سال گذشته حدود 15 الی 20 درصد افزایش یافته است.

دکتر مصطفی باقری خلیلی افزود: نسلی که امروز در جشنواره حرکت ایستاده، نسلی تحلیلگر، نوآور، فناور، مسئولیت پذیر و مسئله محور است و ما افتخار می کنیم که با این سرمایه عظیم و بی‌بدیل در جشنواره حرکت همکاری و انجمن‌های علمی همکاری می‌کنیم.

وی ادامه داد: ما در ستاد وزارت علوم با حمایت شالچی، سعی می‌کنیم نهایت پشتیبانی را از طرح‌ها و ایده‌های خلاقانه و نوآورانه شما عزیزان داشته باشیم و به دفعات با شما بزرگواران نشست و جلسه داشته باشیم تا دغدغه و نظام مسائل شما بزرگواران را بشنویم.

مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان کرد: دانشجوی ایرانی می‌تواند آینده ایران را بر پایه علم، اندیشه و نوآوری بسازد و این شما بزرگواران هستید که این مهم را محقق خواهید کرد.

جشنواره حرکت محلی برای اشتراک گذاشتن ایده‌ها

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تبریز و دبیر اجرایی هجدهمین جشنواره بین‌المللی حرکت نیز طی سخنانی گفت: تقریبا از اواخر سال گذشته بحث میزبانی دانشگاه تبریز مطرح و اواخر اردیبهشت ماه این مسئله جدی تر شد و نهایتا در خرداد ماه سال‌جاری با حضور معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم و رئیس دانشگاه تبریز با انعقاد قرارداد و تفاهم‌نامه، به طور رسمی ما به عنوان میزبان این جشنواره انتخاب شدیم.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه تبریز، جواد علی‌پور ادامه داد: ما در جشنواره حرکت سعی می‌کنیم با اشتراک گذاشتن ایده ها، عقاید و تفکرات خود، میزان تساهل، تسامح و مدارا کردن را افزایش دهیم.

انتهای پیام/