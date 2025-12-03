به گزارش ایلنا، اساسنامه جدید و بازنگری شده مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه ۱۰۶۳ شورای عالی آموزش و پرورش (بررسی شده در جلسات ۱۰۵۸.۱۰۵۹، ۱۰۶۲ و ۱۰۶۳) پس از تصویب شورای عالی و تایید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش برای اجراء به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.

اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران به استناد راهکار۱۲-۱۱ ذیل هدف عملیاتی۱۱ سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه زیرنظام راهبری و مدیریت نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران و با بهره‌گیری از تجارب موفق سایر مدارس بین‌المللی جهان، اصلاح و بازنگری شده است.

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، این اساسنامه با توجه به شرایط اجتماعی و اقتضائات فرهنگی نوپدید، برای پاسخگویی به نیازهای جدید، متناسب با موازین فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به منظور توسعه ظرفیت و توانمندی‌های آموزشی و تربیتی دانش‌آموزان اتباع خارجی و ایرانی واجد شرایط برای حضور فعال و الهام‌بخش در صحنه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، تدوین و تصویب شده است.

