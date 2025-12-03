دریای خزر در دو روز آینده مواج است

فردا (پنجشنبه) برای استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، ارتفاعات البرز شرقی، هرمزگان و جزایر خلیج‌فارس، بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

از روز جمعه تا یکشنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم است.

طی دو روز آینده دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و افزایش باد با احتمال رگبار و رعدوبرق است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۳ و حداقل دمای آن به ۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.