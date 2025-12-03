خبرگزاری کار ایران
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

دریای خزر در دو روز آینده مواج است

سازمان هواشناسی امروز (چهارشنبه) در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان، رگبار و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایلنا،  بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز همچنین در استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران، شمال خراسان جنوبی، جنوب استان‌های یزد و اصفهان، برخی مناطق استان‌های سمنان، چهارمحال و بختیاری، شمال استان‌های خوزستان و فارس، بارش پراکنده، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف و در مناطق مستعد تگرگ رخ می دهد.

فردا (پنجشنبه) برای استان‌های ساحلی دریای خزر، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، ارتفاعات البرز شرقی، هرمزگان و جزایر خلیج‌فارس، بارش پراکنده باران، گاهی رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

از روز جمعه تا یکشنبه در اغلب مناطق کشور جوی آرام حاکم است.

طی دو روز آینده دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران کمی تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و افزایش باد با احتمال رگبار و رعدوبرق است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۱۳ و حداقل دمای آن به ۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

