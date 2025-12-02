معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با اشاره به اعزام تیم‌های عملیاتی گفت: پس از دریافت گزارش، تیم کشیک اضطراری شعبه گرگان به همراه امداد هوایی استان وارد عملیات شدند. در این مأموریت۲۰ نیروی عملیاتی و ۴ دستگاه ناوگان لجستیکی شامل یک آمبولانس، یک فروند بالگرد و دو خودروی کمک‌دار سبک به کار گرفته شد.

کبادی افزود: بالگرد اعزامی برای اطفای حریق در مجموع ۷ ساعت و ۵ دقیقه پرواز داشته و ۳۲ سورت پرواز انجام داده است. همچنین طی ۱۱ مرحله آبگیری، عملیات مهار آتش پشتیبانی شده و ۱۵ نفر نیروی اطفاگر نیز برای دسترسی به مناطق صعب‌العبور توسط بالگرد به محل منتقل شدند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی هلال احمر، وی در خاتمه تأکید کرد: با توجه به گستردگی حریق، عملیات همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در کنار سایر دستگاه‌ها در حالت آماده‌باش و فعالیت مستمر هستند.