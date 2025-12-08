ایمنی، برق فرسوده و فاضلاب؛ مشکلات مزمن بازار بزرگ تهران همچنان پابرجاست

«بهزاد یعقوبی» نماینده جمعیت هیات امنای بازار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مهم‌ترین چالش‌های بازار بزرگ تهران گفت: بازار تاریخی تهران با وسعت ۱۱۰ هکتار و بیش از ۶۰ هزار واحد صنفی، امروز بیش از هر چیز با بحران ایمنی مواجه است. اگرچه این موضوع کلیشه‌ای است، اما باید آنالیز شود که این ایمنی شامل چه بخش‌هایی است و چه ساختاری را در بر می‌گیرد.

یعقوبی نخستین مشکل جدی را چاه‌های جذبی و ضرورت اتصال آن‌ها به شبکه فاضلاب شهری دانست و افزود: سال‌هاست اجرای این کار در بازار سخت انگاشته می‌شود، در حالی که این اقدام در بافت‌های تاریخی معتبر دنیا مثل لندن و پاریس انجام شده است. سه سال مطالعات این مشکلات طول کشید و فاز‌هایی برای آن در نظر گرفته شد. اکنون که فاز یک وارد اجرا شده، تا پایان سال حتی ۱۵ درصد هم پیشرفت نخواهد داشت؛ یعنی اگر همین روند ادامه پیدا کند، تکمیل شبکه فاضلاب شهری در بازار دست‌کم پنج سال زمان نیاز دارد. این در حالی است که بازار تهران از نظر ژئوتکنیک به شدت در معرض فرسایش است.

او با انتقاد از ضعف مدیریتی و ترک فعل برخی مسئولان گفت: مدیری که در دوره مسئولیتش کوتاهی می‌کند باید پاسخگو باشد. نمی‌شود مدیری بیاید و بگوید یک سال ریسک نمی‌کنم تا دوره‌ام تمام شود.

نماینده هیئات امنای بازار تهران کابل‌های فرسوده و خطرساز برق را یکی دیگر از عوامل اصلی حوادث بازار دانست و گفت: طبق گزارش آتش‌نشانی، بیش از ۹۳ درصد آتش‌سوزی‌های بازار ناشی از کابل‌های فرسوده است. سال‌هاست قرار است جنوب خیابان ۱۵ خرداد گازرسانی شود تا رستوران‌ها از سیلندرهای بزرگ گاز استفاده نکنند، اما این پروژه هم سه چهار سال است پیش نمی‌رود.

یعقوبی با اشاره به نبود نگاه واحد و مدیریت جزیره‌ای دستگاه‌ها اظهار کرد: این امر نتیجه نبود مدیریت واحد است. هیچ‌کس به این فکر نمی‌کند که همه زیرساخت‌ها باید هم‌زمان و هماهنگ به زیرزمین منتقل شود.

او درباره طرح‌های ناموفق ساماندهی نیز گفت: نمونه‌اش طرح ساماندهی باربران که توسط دانشگاه علم و صنعت تهیه شد. بدون شناخت دقیق راسته‌ها و نوع بارها، طرح ارائه شد و شکست خورد. همین مسئله در بازار زرگرها و بازار حمام چال تکرار شد.

نماینده هیات امنای بازار همچنین آلودگی شدید ناشی از تردد موتورسیکلت‌ها را یکی از معضلات جدی منطقه ۱۲ دانست و گفت: بیش از ۳۵۰ هزار موتور در منطقه ۱۲ تردد می‌کنند و حدود ۷۰ درصدشان داخل بازار هستند که هم آلودگی هوا می‌سازند، هم آلودگی بصری.

یعقوبی تأکید کرد: بازار تهران تنها جایی است که فرهنگ شفاهی در آن حکمرانی می‌کند. مشکلات باید به‌صورت کلان دیده و سپس جزئی‌سازی شود؛ وگرنه هیچ طرحی به نتیجه نمی‌رسد.

وی تأکید کرد: بازار تهران نیازمند مدیریتی فراتر از نگاه‌های شخصی و سیاسی است. همه دستگاه‌ها باید در یک مسیر حرکت کنند تا مشکلات مزمن بازار حل شود.

او با اشاره به تفاوت میان «حرف‌های خوب» و «عمل ناقص» در مدیریت شهری گفت: همه ما بارها شنیده‌ایم که در جلسات حرف‌های امیدوارکننده مطرح می‌شود، اما در صحنه اجرا چیز دیگری دیده می‌شود. اکنون در مرحله‌ای هستیم که اتفاقات خوبی رقم خورده، اما اینکه چه اندازه این اتفاقات جامه عمل بپوشد، موضوع مهم و تعیین‌کننده‌ای است.

او با تأکید بر تعدد معضلات بازار تهران توضیح داد: علاوه بر کابل‌های فرسوده، انبارهای دارای مواد اشتعال‌زا مثل چسب که در گذشته هم جان تعدادی از عزیزان ما را گرفت، از مشکلات جدی بازار است. حل این مسائل یک مدیریت معمولی نمی‌خواهد؛ بازار رهبر ارکستر می‌خواهد. کسی که بر همه سازها اشراف داشته باشد و بداند کدام بخش باید با کدام بخش هماهنگ شود.

یعقوبی افزود: حل مشکلات بازار وقتی ممکن می‌شود که در بالادست، یک فرمانده واحد باشد که مسئولان آب، برق، آتش‌نشانی و همه دستگاه‌ها را پای یک میز جمع کند. در غیر این صورت هرکدام راه خود را می‌روند و نتیجه فقط تکرار وضعیت فعلی است.

نماینده هیات امنای بازار تهران با اشاره به بازدید رئیس‌جمهور پس از انتخابات از بازار تهران، اظهار کرد: پیگیری هایی برای بازدید رئیس‌جمهور به عمل آمد و ایشان به بازار آمدند. آنجا هم گفتم مشکل اصلی بازار تخصیص اعتبار و بودجه است. ما برای پیشگیری هزینه نمی‌کنیم، تا زمانی که اتفاقی مثل پلاسکو رخ دهد، کسی اهمیت نمی‌دهد. بعد از حادثه است که باید بودجه‌های سنگین و تبعات اجتماعی و سیاسی را تحمل کنیم.

او گفت: برخی مدیران اسیر کارهای لحظه‌ای هستند و از کار کارشناسی فاصله گرفته‌اند. نبود نگاه ملی، نبود مدیریت واحد و نبود بودجه باعث می‌شود مشکلات روی هم تلنبار شود. بازار مالیات چندهمتی می‌دهد، اما آیا این مالیات در توسعه و عمران خود بازار خرج می‌شود؟ ما مدیری می‌خواهیم که کف میدان باشد.

او ادامه داد: هرکس بگوید مشکل بازار احصا نشده، حرف درستی نمی‌زند. چرا که این مشکلات مدت زیادی است که احصا شده است. من از سال ۸۹ در جلسات با سه رئیس‌جمهور، معاون اول‌ها و وزیر کشور حضور داشته‌ام. همه می‌گویند حل می‌کنیم، اما اگر اعتبار اختصاص پیدا نکند، هیچ کاری پیش نمی‌رود.

