محمدتقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: متأسفانه پدیده زیرمیزی و عدم استفاده از کارتخوان در مطب‌های پزشکان، به ویژه در میان برخی از پزشکان، وجود دارد. نباید بی‌انصافی کنیم، زیرا بسیاری از صنوف نیز از نصب کارتخوان طفره می‌روند یا اگر نصب کنند، با ارائه شماره حساب‌های شخصی، از مالیات فرار می‌کنند.

وی افزود: در مورد پدیده زیرمیزی، دو موضوع قابل ذکر است؛ یکی تخطی از تعرفه‌ها و دیگری فرار از مالیات. متأسفانه این مسائل با برخورد مناسب پیشگیری نشده و در این زمینه وزارت بهداشت کوتاهی کرده است. توجیهاتی که ارائه می‌شود، به هیچ وجه قانع‌کننده نیست؛ مثلاً ادعای پایین بودن تعرفه‌ها واقعاً توجیه درستی نیست.

این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در دنیا، تحقیقات جدی و میدانی نشان می‌دهد که پزشکان تقریباً ۷۰ درصد درآمد خود را از ویزیت‌هایی که بالاتر از نرخ تعیین‌شده دریافت می‌کنند، مالیات می‌دهند. اما در حال حاضر، ایران بهشت برخی پزشکان شده است، چرا که نه مالیاتی پرداخت می‌کنند و نه مسئولیت‌های خود را به درستی انجام می‌دهند. از طرفی، با استفاده از سکه، زیرمیزی و ارائه شماره حساب‌های غیر مرتبط با حساب‌های مالیاتی، برخی از آن‌ها وجوه کلانی را به جیب می‌زنند. این واقعیت باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا با توجیهات سطحی، قانون زیر پا گذاشته نشود.

این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار کرد: امروز ما به راحتی از کارمندان جز مالیات می‌گیریم، اما برخی پزشکان با درآمدهای سرشار، از مالیات دادن طفره می‌روند و از سقف قانونی دریافتی نیز تخطی می‌کنند.

نقدعلی در پایان گفت: پیشنهاد من این است که مجلس باید راهکارهای مؤثری برای نظارت بر اجرای قانون اتخاذ کند. نهادهای نظارتی مانند نظام پزشکی و وزارت بهداشت باید به‌طور جدی و محکم در برابر دریافت زیرمیزی، پرداخت سکه و تخطی از تعرفه‌ها ایستادگی کنند. در این زمینه، خلأ قانونی وجود ندارد، بلکه نیاز به نظارت و اجرای دقیق قوانین فعلی است تا از تخلفات جلوگیری شود.

