به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد بعد از ظهر سه شنبه با اعلام بهبود شرایط جوی و کاهش غلظت آلاینده‌ها اظهار کرد: طبق اعلام دبیرخانه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان و با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان تهران و به‌دنبال بهبود شرایط جوی در سطح استان، وضعیت اضطرار آلودگی هوا در روز چهارشنبه رفع شده و آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها به صورت حضوری و فعالیت ادارات طبق روال عادی خواهد بود.

عباس نژاد عنوان کرد: اجرای طرح زوج و فرد از درب منزل، ممنوعیت فروش طرح ترافیک، تشدید نظارت و پایش واحدهای صنعتی، تولیدی، معدنی و خدماتی آلاینده و برخورد با پسماندسوزی‌ها با هدف جلوگیری از انباشت آلاینده‌ها همچنان پابرجا خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، ضمن قدردانی از همراهی و همکاری شهروندان، دستگاه‌های اجرایی، اصناف و سایر نهادهای ذی‌ربط، تأکید کرد: روند پایش و نظارت بر وضعیت آلودگی هوا به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و در صورت تغییر شرایط جوی یا شاخص‌های آلودگی، مراتب فوراً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

