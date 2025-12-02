ابلاغ دستورالعمل جدید درجهبندی دهیاریهای کشور توسط وزیر کشور
معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از ابلاغ دستورالعمل جدید نحوه درجهبندی دهیاریهای کشور خبر داد و گفت: این دستورالعمل در شش درجه و بر پایه شاخصهای درآمد، وسعت، جمعیت و ظرفیت گردشگری روستاها تدوین و به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است.
به گزارش ایلنا، علی قربانی، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، اعلام کرد: دستورالعمل جدید نحوه درجهبندی دهیاریهای کشور به استناد ماده ۴۸ مکرر آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و انتخاب دهیار مصوب ۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی پس از بازنگری و رفع مغایرتهای موجود، توسط وزیر محترم کشور ابلاغ شد.
قربانی با اشاره به ضرورت بروزرسانی شاخصهای تعیین درجه دهیاریها گفت: با توجه به تغییرات به وجود آمده در شاخص درآمد دهیاریها طی سالهای اخیر، بازنگری این دستورالعمل در اولویت برنامههای این معاونت قرار گرفت.
بر همین اساس، مدل جدید درجهبندی در شش درجه و بر پایه سه شاخص اصلی درآمد، وسعت و جمعیت تدوین شده و همچنین ظرفیت گردشگری و نقش مرکزیت روستا در دهستان یا بخش نیز در فرآیند ارزیابی لحاظ شده است.
وی افزود: یکی از تغییرات مهم این دستورالعمل آن است که سپری شدن حداقل چهار سال از تاریخ ابلاغ درجه پیشین دهیاری، از این پس ملاک آغاز فرآیند بررسی مجدد و ارتقای درجه خواهد بود. استانداریها موظف هستند پس از بررسی درخواستها در کمیسیون استانی مربوطه، نتایج را برای بررسی نهایی به معاونت امور دهیاریها ارسال کنند.
قربانی همچنین از ارتقای درجه تعداد قابل توجهی از دهیاریهای کشور خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون، ارتقای درجه ۲۷۲۷ دهیاری در ۵ استان انجام شده و فهرست این دهیاریها توسط رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به استانداریهای ذیربط ابلاغ شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در پایان، اجرای این دستورالعمل را گامی مهم در بهبود مدیریت محلی، افزایش شفافیت و ارتقای بهرهوری دهیاریها دانست و تأکید کرد که این اقدام زمینهساز توزیع عادلانهتر منابع، برنامهریزی دقیقتر و تقویت توسعه روستایی در سراسر کشور خواهد بود.