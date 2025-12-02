خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است

هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است
کد خبر : 1721997
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: هر دو مسیر تونل نیایش از ساعت ۲۴ امشب تا ۵ صبح فردا مسدود است.

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش، هر دو باند تونل نیایش از ساعت ۲۴ امشب تا ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر جایگزین برای باند شرقی، بزرگراه حکیم به سمت شرق بزرگراه همت به سمت شرق است و مسیر جایگزین برای باند غربی، بزرگراه حکیم به سمت غرب بزرگراه همت به سمت غرب است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی