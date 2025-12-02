هر دو مسیر تونل نیایش امشب مسدود است

به گزارش ایلنا، شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات تونل نیایش، هر دو باند تونل نیایش از ساعت ۲۴ امشب تا ۵ صبح روز بعد، مسدود است.

مسیر جایگزین برای باند شرقی، بزرگراه حکیم به سمت شرق بزرگراه همت به سمت شرق است و مسیر جایگزین برای باند غربی، بزرگراه حکیم به سمت غرب بزرگراه همت به سمت غرب است.

