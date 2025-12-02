بومیسازی پوششهای سرمت پیشرفته؛ گامی بلند در افزایش عمر پرههای کمپرسور توربینهای گازی
به گزارش ایلنا، پژوهشگران پژوهشکده مواد پیشرفته و فناوریهای نوین سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، موفق به طراحی، توسعه و بومیسازی پوششهای پیشرفته سرمت (Cermet Coatings) شدند که کاربرد آن در حفاظت از پرههای بخش کمپرسور توربینهای گازی، میتواند تحولی در صنعت نیروگاهی کشور ایجاد کند.
این دستاورد ملی با هدف کاهش چشمگیر هزینههای تعمیرات اساسی، افزایش راندمان عملیاتی و ارتقای قابلیت اطمینان توربینهای گازی صورت گرفته است.
نوآوری در مهندسی سطح
این پروژه که به سرپرستی دکتر کورش شیروانی عضو هیئت علمی پژوهشکده مواد پیشرفته و فناوریهای نوین سازمان به انجام رسید، با بهرهگیری از فناوریهای نوین مهندسی سطح و فرمولاسیونهای نوآورانه در زمینه سرمتها، پوششهایی با عملکرد فوقالعاده توسعه داده است. این پوششها مقاومت بالایی در برابر شرایط سخت عملیاتی از جمله سایش، فرسایش ناشی از ذرات معلق، خوردگی و اکسیداسیون از خود نشان میدهند.
نتایج دقیق آزمونهای عملکردی و تحلیلهای ریزساختاری انجام شده بر روی این پوششها، حاکی از افزایش قابل توجهی در طول عمر سرویس پرههای کمپرسور پس از اعمال این لایههای محافظ است.
کاهش وابستگی و تجاریسازی
شیروانی مدیر این پروژه، در خصوص اهمیت این فناوری اظهار داشت: بومیسازی این فناوری، علاوه بر کاهش وابستگی به واردات مواد و فرآیندهای پیشرفته، ظرفیت مهمی برای پشتیبانی فنی از صنایع نیروگاهی و توربینهای گازی کشور ایجاد کرده است. در حال حاضر امکان تولید و اعمال پوشش در مقیاس صنعتی فراهم شده و مسیر تجاریسازی این محصول دانشبنیان در حال طی شدن است.
به گزارش سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، گفتنی است سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، این موفقیت را گامی حیاتی در راستای تقویت توانمندیهای ملی در حوزه فناوریهای راهبردی و تضمین پایداری تجهیزات حیاتی صنعتی در کشور ارزیابی میکند.