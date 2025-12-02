خبرگزاری کار ایران
«همیار سمپاد» بستری ملی برای ایفای نقش اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان اظهار کرد: برنامه «همیار سمپاد» بستری ملی برای ایفای نقش اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان مستعد است و اجرای طرح‌هایی مانند «سفیران کتاب» گواه پویایی و مسئولیت‌پذیری این نسل است.

به گزارش ایلنا، الهام یاوری؛ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، با اشاره به اجرای طرح «سفیران کتاب» در دبیرستان فرزانگان شهر قدس، گفت: این برنامه یکی از ده‌ها طرح مبتکرانه‌ای است که در چارچوب برنامه ملی «همیار سمپاد» با هدف گسترش عدالت آموزشی و ارتقای مهارت‌های فردی و اجتماعی دانش‌آموزان در سراسر کشور در حال اجراست. 

وی با تقدیر از رویکرد هوشمندانه دبیرستان فرزانگان در انتخاب و اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: در این برنامه، دانش‌آموزان سمپاد با مطالعه عمیق کتاب‌های مناسب، سپس انتقال این مفاهیم به دانش‌آموزان مقاطع پایین‌تر، نه تنها به ترویج فرهنگ کتابخوانی کمک می‌کنند، بلکه در نقش مربی و تسهیل‌گر، مهارت‌های ارتباطی، مدیریتی و آموزشی خود را تقویت می‌نمایند. 

یاوری در ادامه افزود: تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان پایه نهم و پایه هشتم این مدرسه در این طرح مشارکت فعال داشته‌اند. مراحل اجرا شامل مطالعه فردی، جلسات جمع‌خوانی، گردآوری دیدگاه‌ها و در نهایت تدوین طرح‌درس برای ارائه در مدارس مقصد بوده است که نشان‌دهنده رویکردی نظام‌مند و اثرگذار است. 

رئیس سمپاد با بیان نمونه‌ای از اجرای خلاق این طرح، گفت: به عنوان مثال، ارائه کتاب «مغز خمیری، مغز سنگی» به دانش‌آموزان پایه چهارم ابتدایی با بهره‌گیری از روش‌های جذابی مانند نمایش، کار عملی با خمیربازی و آموزش مفهوم رشدذهنی، یا استفاده از مجموعه کتاب‌های «دعوا نکنیم، گفت‌وگو کنیم» برای آموزش مهارت‌های کنترل خشم و حل مسئله به دانش‌آموزان پایه دوم، نمونه‌های درخشان و عینی از تأثیرگذاری این طرح است. 

وی تأثیر این برنامه بر شخصیت و توانمندی‌های دانش‌آموزان سمپاد (سفیران کتاب) را بسیار ارزشمند توصیف کرده و اظهار کرد: حضور در نقش مربی و هدایت جلسات آموزشی، سبب افزایش قابل توجه اعتمادبه‌نفس، توانایی مدیریت کلاس، تاب‌آوری و مهارت نقد سازنده در این دانش‌آموزان شده است. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش وپرورش، یاوری در پایان تصریح کرد: برنامه «همیار سمپاد» بستری ملی برای ایفای نقش اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان مستعد است و اجرای طرح‌هایی مانند «سفیران کتاب» گواه پویایی و مسئولیت‌پذیری این نسل است. ما شاهد تکرار چنین ابتکارات ارزشمندی در بسیاری از مدارس سمپاد کشور هستیم که همگی در مسیر تحقق عدالت آموزشی و تربیت نسلی توانمند و تاثیرگذار گام برمی‌دارند.

