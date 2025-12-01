وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
موضوع بحران آب مثل اغلب موضوعات فرابخشی است
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درباره ساختار فعالیت «شورای هماهنگی دولت و دانشگاه برای مدیریت بحران آب» گفت: در ترکیب فعلی، کمیتههای اجتماعی، حقوقی و اقتصادی حضور دارند. موضوع بحران آب مثل هر موضوع دیگر فرابخشی است؛ حتما باید پیوستهایی مانند اشتغال، درآمد کشاورزی، اعتراضات اجتماعی یا بازتابهای رسانهای را در نظر گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، حسین سیمایی در جلسه کارگروه بحران آب اشاره داشت: پس از دستور ریاست محترم جمهوری، جناب آقای دکتر پزشکیان، در مورد رسیدگی به بحران آب کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی با همکاری نمایندگان دستگاههای اجرایی ذیربط، «شورای هماهنگی دولت و دانشگاه برای مدیریت بحران آب» باحضور تعدادی از استادان دانشگاههای مختلف کشور، کارشناسان باتجربه و نمایندگان دستگاههای ذیربط شامل وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان حفاظت محیط زیست وسازمان برنامه و بودجه تشکیل گردید.
وزیر علوم اضافه کرد: این شورا در مدت نزدیک به سه ماه، هر هفته با برگزاری جلسات طولانی، بحران آب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده و از متخصصین و کارشناسان و صاحبنظران مختلف نیز برای ارائه نقطه نظرات آنان دعوت به عمل آورده است. همچنین در ذیل این شورا کارگروههای مدیریت آب شهری، مدیریت آب کشاورزی و کمیتههای حقوقی، اجتماعی و اقتصاد آب تشکیل شده و بهصورت تخصصی موضوعات مرتبط با بحران آب را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
حسین سیمایی با تأکید بر اینکه دکتر پزشکیان با «باور و اعتقاد»سراغ دانشگاه آمده است، افزود: باید در حل مسائل کشور از نگاه انتزاعی پرهیز داشت و این باور به دانشگاه را فرصتی برای عمومیسازی دانش دید نه تولید مقالات و گزارشهایی که خوانده نمیشوند. امروز رئیس جمهور نسخه اجرایی میخواهد و تاکنون نیز چند نسخه از دانشگاه ارائه شده است.
سیمایی در پایان اظهار کرد: هستههای پژوهشی و اجرایی در این موضوع باید با ترکیب همه تخصصها تشکیل شوند. مقامات اجرایی استانها باید فعال باشند تا در مرحله تحقیق در جریان امور قرار گیرند و در مرحله اجرا نیز پژوهشگران دانشگاهی کنار مدیران باشند. مسئولیت دانشگاه با تحویل کار تمام نمیشود.