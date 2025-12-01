رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه سنگین نیز به جز وسایل نقلیه حامل سوخت، دارو و مواد غذایی نیز در تهران حتی در شب ممنوع خواهد بود.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور اعلام کرد: پلیس راهور تهران بزرگ ضمن رصد تخلفات زوج و فرد نسبت به ابطال معاینه فنی خودروهای دودزا نیز اقدام می‌نماید.

بنابر این گزارش، تردد خودروهای هیبریدی و برقی در سطح شهر تهران بلامانع است.