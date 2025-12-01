هشدار جدی به گردشگران کیش: هرگز برای رزرو خانه بیعانه واریز نکنید
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی ویژه کیش از افزایش کلاهبرداری اینترنتی در پوشش اجاره اقامتگاه برای گردشگران خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "جلال زارع" در تشریح جزئیات این خبر افزود: مجرمان سایبری با انتشار آگهیهای جعلی در سایتها و شبکههای اجتماعی، با قیمتهای فریبنده و تصاویر غیرواقعی، مسافران را به رزرو اقامتگاه در جزیره کیش ترغیب میکنند و پس از دریافت مبلغ بیعانه، آگهی را حذف کرده و دیگر پاسخگو نیستند.
وی تأکید کرد: بررسیهای پلیس نشان میدهد اغلب افرادی که این آگهیها را منتشر میکنند ساکن کیش نیستند و از خارج جزیره اقدام به کلاهبرداری میکنند.
این مقام انتظامی ادامه داد: این افراد با استفاده از تصاویر ساختگی، اعتماد گردشگران را جلب کرده و با قیمتهای بسیار پایین، آنها را به پرداخت سریع بیعانه ترغیب میکنند؛ در حالی که هیچگونه امکان بازدید حضوری یا صحتسنجی واقعی درباره ملک وجود ندارد.
سرهنگ زارع با ارائه نکات پیشگیرانه به گردشگران گفت: از پرداخت بیعانه به حساب شخصی خودداری کنید، رزرو اقامتگاه را فقط از طریق مراکز معتبر انجام دهید، نسبت به قیمتهای غیرمعمول حساس باشید و قبل از هر پرداخت، درخواست احراز هویت معتبر کنید.
رئیس پلیس فتا کیش در پایان تاکید کرد: «مسافران حتماً پرداختهای خود را از طریق گزینه پرداخت امن در سایت های معتبر انجام دهند و در صورت مشاهده موارد مشکوک مراتب را از طریق مرکز فوریت های سایبری 096380 به پلیس فتا گزارش دهند.