هشدار جدی به گردشگران کیش: هرگز برای رزرو خانه بیعانه واریز نکنید

وی تأکید کرد: بررسی‌های پلیس نشان می‌دهد اغلب افرادی که این آگهی‌ها را منتشر می‌کنند ساکن کیش نیستند و از خارج جزیره اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.

این مقام انتظامی ادامه داد: این افراد با استفاده از تصاویر ساختگی، اعتماد گردشگران را جلب کرده و با قیمت‌های بسیار پایین، آنها را به پرداخت سریع بیعانه ترغیب می‌کنند؛ در حالی که هیچ‌گونه امکان بازدید حضوری یا صحت‌سنجی واقعی درباره ملک وجود ندارد.

سرهنگ زارع با ارائه نکات پیشگیرانه به گردشگران گفت: از پرداخت بیعانه به حساب شخصی خودداری کنید، رزرو اقامتگاه را فقط از طریق مراکز معتبر انجام دهید، نسبت به قیمت‌های غیرمعمول حساس باشید و قبل از هر پرداخت، درخواست احراز هویت معتبر کنید.