واکنش سخنگوی شهرداری تهران به انتقادهای تشکری هاشمی

عبدالمطهر محمدخانی سخنگوی شهرداری تهران، صبح امروز - دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱۴۰۴- در نشست خبری خود با اشاره به آخرین وضعیت برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: اظهارات یکی از اعضای شورا در مورد عملکرد شهرداری در حوزه برقی سازی برای ما عجیب بود؛ بدون شک یکی از موانعی که در راه واردات اتوبوس های برقی وجود داشت، نوع عملکرد برخی از همین افراد بود که تمام تلاش خود را کردند تا از واردات این اتوبوس ها تأخیر ایجاد کنند و یا از آن جلوگیری کنند و با این وجود از برقی سازی انتقاد دارند. عادت به این رفتارهای سیاسی سخت است.

وی افزود: با اینکه خودشان سعی کردند از واردات جلوگیری کنند، امروز از آن انتقاد می کنند. برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی یکی از راهبردهای جدی و میان برد برای کاهش ترافیک و آلودگی هواست. با حمایت رئیس شورای شهر و بودجه مناسب، قرارداد برای واردات اتوبوس منعقد شد و ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی در سطح شهر در فعالیت هستند. با ورود ۱۱۰ دستگاه جدید، تعداد اتوبوس های برقی به ۵۰۰ دستگاه افزایش خواهد یافت.

محمدخانی با بیان اینکه هماهنگی های متعددی با شرکت های مختلف برای ایجاد زیرساخت های برقی سازی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: دستگاه های شارژ در برخی نقاط تهران نصب شده و مردم می توانند در میدان آزادی و نقاط مرکزی شهر، خودروهای برقی خود را شارژ کنند.

سخنگوی شهرداری تهران ادامه داد: تا زمانی که به نقطه تکمیلی برسیم، فاصله داریم اما در تلاش هستیم که ایستگاه های شارژ را با همکاری وزارت نیرو همزمان با واردات خودروهای برقی افزایش دهیم.

محمدخانی در ادامه در خصوص طولانی شدن روند اجرای برخی پروژه های عمرانی توسط پیمانکاران و پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه شهرداری امکان استفاده از پیمانکاران خارجی دارد یا خیر؟، گفت: شهرداری تهران در این دوره حد و مرزی برای تصمیم گیری در خصوص اولویت رسانی برای خدمت به مردم نداشته است؛ در این مسیر هم فریب مافیای خودرو با شعار استفاده از توان داخلی را نخوردیم. ما در کنار خرید داخلی واردات اتوبوس ها و تاکسی های برقی را نیز انجام دادیم.

سخنگوی شهرداری تهران تأکید کرد: در احداث خطوط جدید مترو نیز قراردادهایی با طرف چینی منعقد کردیم. در حوزه پسماند و خرید دستگاه زباله سوز 6 هزار تنی با چین به تفاهم هایی رسیدیم که با توافق با سازمان محیط زیست نیز همراه بوده است. در این بخش اصل موضوع پیمانکار داخلی یا خارجی نیست و باید نظم دهی صورت می گرفت که در حال انجام است. از سویی دیگر باید تغییری در سبک زندگی و فرهنگ این حوزه ایجاد شود که البته همین فرهنگ هم به ما مسئولان برمی گردد.

وی افزود: برخورد با پیمانکاران متخلف مدتهاست که آغاز شده و در معاونت خدمات شهری این موضوع با جدیت دنبال می شود. نیازی به پیمانکار خارجی نیست و پیمانکاران خوبی در بخش داخلی داریم که می توان از توان آنها استفاده کرد. اجازه دهید پس از طی هفت خوان واردات خودروهای برقی، هفت خوان زباله سوز را نیز طی کنیم و پس از آن در مورد استفاده از پیمانکاران خارجی بحث کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران در رابطه با سیاهه آلودگی هوا نیز گفت: این موضوع در شورا مطرح شد و باعث تعجب بود. تکلیف قانونی در مورد سیاهه انتشار مشخص است و تکلیف شهرداری انتشار این سیاهه نیست. شهرداری در کنار سایر دستگاه ها کمک می کند که این اتفاق رقم بخورد. بر اساس قانون انتشار سیاهه بر عهده سازمان محیط زیست است. اینکه چرا عضو شورا حداقل اطلاعات را ندارد و از شهرداری مطالبه می کند، جای سوال دارد.

وی افزود: دستگاه های مختلفی باید همکاری کنند تا سیاهه منتشر شود. شهرداری در کنار استانداری و دادستانی به این موضوع ورود کرد تا دستگاه ها ملزم به ارائه اطلاعات شوند. شهرداری تلاش بسیار زیادی انجام داده و سیاهه در مراحل پایانی است و امیدواریم تا پیش از روز هوای پاک، سیاهه را منتشر کنیم تا از اطلاعات مفید آن استفاده شود.

محمدخانی در خصوص بارگذاری وضعیت آلودگی هوا در شرکت کنترل کیفیت هوا، یادآور شد: در برخی رسانه ها دیدیم که شهرداری تعمداً صفحه شرکت کنترل کیفیت هوا را در روزهای آلودگی از دسترس خارج کرده است. همچون این است که دانشگاه ها در زمان ثبت نام سایت خود را مختل می کنند. در این بازه میزان مراجعات به سایت به شدت افزایش می یابد و میانگین بازدید 100 نفر در روزهای عادی به بیش از 100 هزار بازدید در روزهای آلوده می رسد و علت پایین آمدن صفحه، میزان بالای مراجعات بوده است. با این حال همکاران ما در سازمان فاوا زیرساخت فنی مناسب را ایجاد کردند تا صفحه از دسترس خارج نشود.

وی افزود: مدیریت صفحه شرکت کنترل کیفیت هوا با سازمان فاوا شهرداری تهران است و این شرکت نمی تواند سایت را از دسترس خارج کند. طبیعی است که با بازدید محدود، ظرفیت فنی گسترده در طول سال برای این سایت ایجاد کرد.

سخنگوی شهرداری تهران در ادامه با اشاره به نامه 164 نماینده مجلس برای بررسی وضعیت حریم پایتخت، تصریح کرد: اتفاق بسیار مهمی در جریان است. ورود نمایندگان کلانشهرها و شهرهای مراکز استان به این موضوع بسیار خوب است و اختلالی که از سوی استانداری ایجاد شد، به صورت اساسی حل می کند. نگاه جامع تری در حال شکل گیری است تا مصوبه سال 1383 اصلاح شود و تکلیف مدیریت حریم به شهرهای مراکز استان واگذار شود.

به گزارش شهر، محمدخانی در مورد جان باختن پاکبانان در حادثه ترافیکی، گفت: هم سازمان مدیریت پسماند و هم مرکز حقوقی پیگیری های قضایی را انجام داده اند. سانحه بسیار تلخی که اخیراً منجر به جان باختن پاکبانان شد، یک جرم بود و فراتر از حادثه رانندگی است. شهرداری با جدیت پیگیری حقوقی را انجام می دهد تا رسیدن به مجازات، در کنار خانواده های این پاکبانان خواهد بود.

وی با بیان اینکه تصاویر شهدای مسیحی در ایستگاه مریم مقدس (س) نصب شده است، اظهار کرد: با هماهنگی هایی که صورت گرفته تصاویر تمام شهدای مسیحی به شکل فاخری در این ایستگاه نصب خواهد شد.

سخنگوی شهرداری تهران در خصوص تبلیغات گسترده فروش موتورسیکلت در سطح شهر با وجود آلودگی هوا، خاطرنشان کرد: متولی تبلیغاتی که در سطح شهر وجود دارد، سازمان زیباسازی است و این سازمان بر اساس مزایده ها تابلوها را در اختیار کانون های تبلیغاتی زیر نظر وزارت ارشاد قرار می دهد و تأیید محتوای این تبلیغات بر عهده این وزارت خانه است. بر اساس قرارداد کانون ها باید به محتوا نظارت کنند. شهرداری تکلیفی ندارد اما با این حال برای تبلیغات موضوعات مختلف کمپین هایی را راه اندازی می کند.

وی افزود: متناسب با شدت گرفتن آلودگی هوا، سازمان زیباسازی تبلیغات فرهنگی را در مورد اتوبوس ها و تاکسی های برقی و مترو انجام می دهد تا مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی ترغیب شوند. استفاده از کلاه کاسکت برای موتورسواران نیز از دیگر تبلیغات فرهنگی بود که در سال گذشته به طول مفصل به آن پرداخته شود.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی در خصوص آلودگی هوای تهران و ترک فعل دستگاه های مختلف و انتقاد برخی از اعضای شورا در این رابطه گفت: برای همه مطالبات درست و قانونی اعضای شورا و رسانه ها و اهالی دانشگاه، در درجه اول باید قانون مبنا باشد و نظر کارشناسی متناسب با قانون باشد. قانون جامع هوای پاک را داریم که ۲۳ دستگاه در این قانون مسئولیت و تکلیف دارند. در این قانون به لحاظ تعداد تکالیف، شهرداری در رتبه یازدهم قرار دارد. آیا به این معنی است که شهرداری نمی خواهد تکالیف خود را انجام داد ، پاسخ منفی است و ما بیشترین تلاش را در این زمینه انجام دادیم اما باید مبنا را این قانون قرار دهیم و متناسب با این قانون مطالبات خود را مشخص و مطرح کنیم.

محمدخانی با بیان اینکه برخی از این دستگاه ها که به لحاظ تعداد تکالیف رتبه بالاتری دارند می توان گفت که نمره مردودی می گیرند، افزود: در این قانون سه وظیفه به عهده شهرداری قرار داده شده که به گواه رسانه ها، وظایف خود را انجام داده است. توسعه تعداد مراکز معاینه فنی که در این دوره به ۴۰ مرکز رسیده، توسعه فضای سبز که در این دوره تعداد بوستان ها و کمربند سبز را داشتیم. موضوع توسعه حمل ونقل عمومی که مهمترین اقدام و شاخص اصلی اقدامات شهرداری بوده است و در هر سه تکلیف موفق عمل کرده است‌. با این همه آیا باید همه انتقام ۲۲ دستگاه دیگر را از شهرداری بگیریم؟ گردن‌گیر و پذیرفتن مسئولیت دیگران توسط ما در این دوره شهرداری خوب است ، مثلا در تامین اتوبوس تکلیف اصلی به عهده وزارت کشور است. در این دوره بهره مندی کمی از اتوبوس های خریداری شده توسط وزارت کشور داشتیم و بخش قابل توجهی از اتوبوس ها را شهرداری مستقیما با بودجه خودش خریداری کرده است. بنابراین باید قانون را ملاک قرار دهیم و باید رسانه ها مطالبه از دستگاه ها را در بحث هوای پاک دنبال کنند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص پروژه های در حال انجام و آماده افتتاح عنوان کرد: پس از افتتاح ایستگاه متروی مریم مقدس در ابتدای هفته، در ماه آینده افتتاح ایستگاه متروی سرباز را در خط ۶ خواهیم داشت. بعد از آن ایستگاه تختی را به عنوان آخرین ایستگاه خط ۷ داریم‌ که با این کار ۱۶۳ ایستگاه اصلی این خطوط ۷گانه به اتمام می رسد. ورودی ایستگاه ۱۷ شهریور به عنوان ایستگاه تقاطعی خطوط ۶ و ۷ می ماند که در بهار سال آینده به پایان می رسد و با انجام ان به ۱۶۴ ایستگاه می رسیم.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: در بخش جنوبی خط ۶ بحث توسعه را داریم و ایستگاه حرم در ابتدای سال آینده، به اتمام می رسد و در بخش توسعه ای بخش شمالی خط ۷ نیز حفاری ها در حال انجام است.

محمدخانی اضافه کرد: در حوزه فنی و عمرانی؛ اصلاح تقاطع ها را ادامه می دهیم. همچنین کل پروژه میدان فتح نیز تا اوایل دی ماه تکمیل می شود. بزرگراه شوشتری تا دهه فجر به‌افتتاح می رسد و فاز دوم بزرگراه بروجردی را نیز خواهیم داشت. علاوه بر این فاز دوم روددره فرحزاد و بخش اصلی میدان سپاه تا پایان سال به بهره برداری می رسد.

محمدخانی در جواب پرسشی درباره کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی بیان کرد: بحث مهم در این زمینه این است که فرایند صدور پروانه، کاملا متمرکز در شهرداری نیست و در برخی مراحل به تأییدات بیرون از شهرداری بستگی دارد. یکی از انها موضوع احراز هویت مرتبط با سازمان ثبت است که با عزم جدی دستگاه قضایی و الزام قانونی برخط شدن فرایند سازمان ثبت، امیدواریم این فرآیند بهبود پیدا کند. در این مورد خبرهای خوبی داریم که در آینده اعلام می کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به سوالی درخصوص آخرین وضعیت آرمستان های جدید تهران گفت: ظرفیت بهشت زهرای تهران در جنوب تهران همچنان قابل توجه است و پر نشده است اما باید به دلایل متعدد، موضوع آرامستان های جدید نیز انجام و پیگیری شود و علت این کار البته پرشدن و اتمام ظرفیت بهشت زهرا نیست و دلایل دیگری مانند دسترس پذیری و کاهش ترافیک در روزهای خاص و آخر هفته و دلایل فرهنگی دیگری دارد. در مورد جانمایی های آرامستان های جدید نیز باید معاونت خدمات شهری آخرین وضعیت را اعلام کند.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش ظرفیت تولید کننده های داخلی که توسط رییس شورا مطرح شد، عنوان کرد: پیگیری های دائمی رئیس شورا در این ۴ سال همیشه موثر بوده و هم جهت دهی کرده است و آقای چمران در هدایت مسیر بودجه به سمت حمل و نقل هم تاثیر بالایی در این ۴ سال داشته است. اما در مورد قرارداد با تولید کنندگان داخلی ، اگر تحولی در این زمینه انجام شده و ظرفیت تولیدشان بالا رفته، همین قراردادهایی که با آن‌ها داریم را انجام دهند و نیاز به قرارداد جدید نیست.

سخنگوی شهرداری تهران اضافه کرد: درباره قراردادهایی که عمده آن‌ها در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ است، قرارداد با یکی از تولیدکنندگان داخلی ۴۷۴ دستگاه است اما ۲۳۹ مورد را تحویل دادند، در دیگر مورد ۱۶۶ دستگاه بود که ۳۲ مورد آن تحویل شده، یک مورد دیگر ۱۰۰۰ دستگاه بوده که ۶۱۰ دستگاه تحویل شده در حالی که تا اواسط سال ۱۴۰۳ باید تحویل می شد. در یک قرارداد دیگر از ۵۰۰ دستگاه ۲۸۰ دستگاه آن هنوز باقی مانده است‌. همچنین یک قرارداد برقی با تولیدکننده داخلی داریم که از ۱۰۴ دستگاه صفر مورد و در دیگر قرارداد از ۱۶۰ دستگاه صفر مورد تحویل شده است. علاوه بر این در بحث اتوبوس دوکابین نیز از ۲۰۰ دستگاهی که قرارداد داریم هیچ دستگاهی تحویل نشده است. ۵۵۰ دستگاه در قالب سه قرارداد داشتیم که چون عدم تعهد داشتیم شهرداری مجبور به فسخ قرارداد شد. ما آماده ایم متناسب با انجام تعهدات تولیدکنندگان داخل، پرداخت ها را انجام دهیم و همچنان پای این قراردادها هستیم.

محمدخانی در جواب پرسشی درباره قطع درختان بیان کرد: این موج اخبار درباره قطع درختان در منطقه یک شکل گرفت در حالی که درمورد منطقه یک باید اعلام کنیم که حتی سال خشک شدن این درختان مربوط به این دوره از مدیریت شهری نیست. ما با پدیده خشکی برخی از درختان مواجهیم که برخی از آن‌ها ممکن است عامل انسانی داشته باشد و فعالان و سازندگان ساختمانی و مالکان اقدام به این کار کنند. برخی نیز ممکن ناشی از تعمیرات اقلیمی و کاهش بارندگی یا کهنسالی درختان باشد.

وی یادآور شد: وقتی درختان خشک می شوند مستعد تجمع آفات می شوند و اگر جابجا نشوند آسیب جدی به درختان زنده و سبز همسایه خود می زنند. به همین دلیل شهرداری بر مبنای نظارت‌ دقیق و همکاری با سایر بخش ها با قطع این درختان از تسری آفت به سایر درختان جلوگیری می‌کند. در منطقه یک بر همین اساس ناگزیر به این کار شدیم.

