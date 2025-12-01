خبرگزاری کار ایران
معاون وزیر بهداشت خواستار شد:

تشدید نظام مراقبت بیماری‌های حاد تنفسی در مراکز نگهداری بهزیستی

تشدید نظام مراقبت بیماری‌های حاد تنفسی در مراکز نگهداری بهزیستی
کد خبر : 1721276
معاون بهداشت وزارت بهداشت در نامه‌ای به رییس سازمان بهزیستی کل کشور بر ضرورت تشدید نظام مراقبت بیماری‌های حاد تنفسی در مراکز نگهداری بهزیستی کشور تاکید کرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا رییسی در این نامه با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما و افزایش شیوع عفونت‌های حاد تنفسی (با تاکید بر پاتوژن‌های آنفلوانزا، کووید۱۹ و RSV)، از عبور نسبت نمونه‌های آنفلوانزا مثبت در کشور از آستانه هشدار بالا خبر داد. 

وی خواستار توجه مجموعه‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی کل کشور به آموزش و بازآموزی به ارائه کنندگان خدمات، گزارش به هنگام و تبادل به موقع اطلاعات رخدادهای بهداشتی به ویژه عفونت‌های حاد تنفسی مخصوصا در آسایشگاه‌های سالمندان و همچنین انجام فوری اقدامات کنترلی در صورت گزارش ۲ مورد بیمار مبتلا به آنفلوآنزا در ۷۲ ساعت از یکدیگر شد. 

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: آموزش و بازآموزی به ارائه کنندگان خدمت در زمینه عفونت‌های تنفسی می‌تواند شامل راه‌های انتقال، پیشگیری، ضرورت اجرای فوری اقدامات مداخله‌ای کنترلی و پیشگیرانه به ویژه جداسازی فوری موارد مشکوک و همچنین گزارش دهی آنی موارد بیماری اعم از مشکوک و قطعی به مرکز بهداشت شهرستان‌های متبوع با هدف شکستن زنجیره انتقال بیماری، کاهش پیامدهای نامطلوب، کوتاه شدن طول دوره بیماری و سرایت‌پذیری و همچنین پروفیلاکسی دارویی در موارد دارای اندیکاسیون باشد. 

رییسی یادآور شد: انجام فوری اقدامات کنترلی در صورت گزارش ۲ مورد بیمار مبتلا به آنفلوانزا در طی «۷۲ ساعت» از یکدیگر در یک آسایشگاه سالمندان یا مرکز نگهداری طولانی مدت شامل تجویز به هنگام اوسلتامیویر به بیمار «با هدف درمانی» و به افراد بدون علامت هم اتاقی «با هدف پیشگیری»، ضروری است. 

بنابر اعلام وبدا، به گفته وی، ملاک تشخیص آنفلوانزا به استثنای فصل شیوع بیماری که می‌تواند بر اساس شک بالینی پزشک صورت گیرد، در سایر مقاطع زمانی داشتن تست مثبت PCR است. 

معاون بهداشت وزارت بهداشت، آموزش و اطلاع‌رسانی به گیرندگان خدمات تحت پوشش آن سازمان در خصوص بیماریهای حاد تنفسی، بازدید و پایش روند اجرای پروتکل‌های بهداشتی، هماهنگی و همکاری در بازدیدهای مشترک بهداشتی، عملیاتی کردن توصیه‌های بهداشتی و انجام مراقبت سندرمیک بیماریهای حاد تنفسی به منظور اقدامات کنترلی به هنگام را نیز در این شرایط مهم ارزیابی کرد.

