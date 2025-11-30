انصاری افزود: در سالیان گذشته زمانی که در دفتر پایش سازمان حفاظت محیط‌زیست مشغول به خدمت بودم، سامانه پایش کیفی هوای کشور راه‌اندازی شد. این سامانه به لحاظ اهمیت دسترسی برخط به داده‌های هوا، به‌عنوان حق بدیهی شهروندان برای اطلاع از کیفیت هوا، علاوه بر تهران در سایر نقاط کشور به بهره‌برداری رسید.

معاون رئیس‌جمهور تصریح کرد: امروز با راه‌اندازی مرکز پایش هوشمند در بخش تالاب‌ها این امکان فراهم است تا از تغییر کاربری‌ها، تخریب‌ها و میزان آب تالاب‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطلع شویم. این سامانه امکان تصمیمات سریع و بهنگام مدیریتی را محقق می‌سازد.

انصاری افزود: نیازمند آن هستیم که دامنه فعالیتی مرکز پایش را به دلیل تکالیف و مأموریت‌های قانونی که وجود دارد، گسترش دهیم. به‌طور مثال اگر مرکز پایش هوشمند برای جنگل‌ها وجود داشت و عرصه‌های طبیعی جنگلی مجهز به سنسورهای اعلان حریق بودند، بسیاری از آسیب‌ها و تبعاتی که در آتش‌سوزی‌های اخیر ایجاد شد، کاهش می‌یافت.

معاون رئیس‌جمهور گفت: امیدواریم این مرکز با تلاش همکارانم در سازمان حفاظت محیط‌زیست بتواند در سایر بخش‌ها از جمله مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان فعال شود. البته مرکز پایش هوشمند به‌دلیل دارا بودن تجهیزات ابزار دقیق، حتماً نیازمند راهبری و نظارت است تا داده‌های متقن، مستند و قابل اتکا برای تصمیمات مدیریتی تولید شود.

انصاری ضمن ابراز امیدواری برای ادامه همکاری‌ها با سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح افزود: تجربیات مؤثر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح در این عرصه می‌تواند در ارتقای مرکز پایش بسیار اثرگذار باشد و امیدواریم با تقویت ارتباطات فی‌مابین شاهد افزایش ظرفیت هوشمندسازی در محیط‌زیست و به‌تبع آن افزایش میزان پایش‌ها و نظارت‌ها باشیم.