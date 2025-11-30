وی افزود: کمک به مردم و گره گشایی از مشکلات مردم، چه در قالب مشارکت اجتماعی و چه در قالب هنجار و ارزش قرآنی، جایگاه بی بدیلی دارد، انفاق اثرات مادی، معنوی، دنیوی و اخروی فراوانی دارد و حدود ۳۲ بار در قرآن کریم، نماز و انفاق با هم ذکر شده است.

وی با بیان این که خدمت به دانش آموزان تحت پوشش، امر واجبی است، خاطرنشان کرد: مدیران کل آموزش و پرورش با مدیران کل کمیته امداد امام خمینی(ره) نشست‌های مشترک برگزار کنند و زمینه های همکاری‌ را گسترش داده و خدمت به دانش آموزان را تسهیل کنند.

کاظمی با پیشنهاد عضویت در طرح اکرام ایتام، گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) یک رابط ویژه برای آموزش و پرورش تعیین کند تا تسهیل گری بیشتری انجام و این طرح به خوبی تبیین شود و معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش رابط این بخش خواهد بود.

وزیر آموزش و پرورش علاوه بر عضویت خود به نام شهید اقتدار؛ سردار شهید محمد کاظمی را نیز در این طرح ثبت نام کرد.

در ادامه این آیین سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ایران اسلامی به ویژه شهدای اقتدار، اظهار کرد: حدود ۸۸۷ هزار دانش آموز تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که از این تعداد ۴۵۰ هزار دانش آموز دختر و ۴۳۷ هزار دانش آموز پسر هستند.

وی افزود: بزرگ ترین حامیان کمیته امداد امام خمینی(ره) در آموزش و پرورش معلمان هستند؛ با مشارکت و همکاری معلمان ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در طرح اکرام ایتام کمک شده است و از این بابت دست معلمان عزیز را می‌بوسم که کار بزرگ و ارزشمندی را انجام می دهند.

این تفاهم نامه با موضوع توسعه فرهنگ کار خیر و نیکوکاری در مدارس کشور و ارائه خدمات فرهنگی، حمایتی و تحصیلی دانش آموزان مستعد مناطق محروم و دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) با رویکرد کاهش نابرابری‌های اجتماعی، محرومیت زدایی، به ویژه فقر فرهنگی و بهره گیری از استعدادها و توانمندی های موجود امضا شد.