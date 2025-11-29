دستفروشان از ساعت ۱۱ تا ۲۰ اجازه هیچگونه بساط گستری ندارند
شهردار منطقه یک از اجرای عملیات گسترده پاکسازی بساطگستران در محور میدان تجریش، خیابان شهرداری تا خیابان شریعتی خبر داد و این اقدام را ضروری برای بازگرداندن امنیت و آرامش به معابر اصلی دانست.
به گزارش ایلنا از شهر، هادی حقبین شهردار منطقه یک با اشاره به اجرای طرح پاکسازی محور تجریش تا شریعتی از بساط گستران، گفت: با هماهنگی و برنامهریزی منسجم، پاکسازی بافت پیرامونی امامزاده صالح(ع) و خیابان شهرداری را آغاز کردیم و این مسیر تا خیابان شریعتی با همکاری نیروهای انتظامی، شهربان و خدمات شهری منطقه و... در حال ساماندهی است.
شهردار منطقه یک در تشریح جزئیات عملیات گفت: با حضور سرگرد عباسپور مسول یگان امدادفراجا در محور، ۵۰ نفر از عوامل معبربان و شهربان و ۴۰ نفر از نیروهای یگان امداد فراجا، محور تحت کنترل قرار گرفته و دستفروشان از ساعت ۱۱ تا ۲۰ اجازه هیچگونه بساط گستری ندارند.
وی با اشاره به اهمیت محور تجریش تا چهار راه قدس افزود: این مسیر یکی از مهمترین معابر شهری است و هرچند بارها پاکسازی شده اما حضور سینوسی بساطگستران ضرورت حضور مستمر نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی را افزایش میدهد.
به گفته او، برخی از دستفروشان علاوه بر اشغال گذر عمومی، اقدام به فعالیتهای خلاف قانون میکنند و پاکسازی بدون همکاری سایر نهادها نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: به دلیل شکایت گسترده شهروندان و کسبه و نازیبایی بصری در معابر رفع بساطگستری انجام شده و استمرار آن در دستور کار است.