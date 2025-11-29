خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان بهزیستی کشور:

۵۰ درصد میزان خودکشی با اجرای یک طرح کاهش پیدا خواهد کرد

کد خبر : 1720467
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه میانگین خودکشی در ایران پایین تر از میانگین جهانی است، گفت: طرحی برای خودکشی درنظر گرفتیم. در این طرح، وضعیت ۲۰۰ هزار نفر که خودکشی ناموفق داشتند، پیگیری می‌شود و با اجرای طرح کاهش خودکشی، ۵۰ درصد میزان خودکشی کاهش پیدا خواهد کرد.

به گزارش ایلنا، سیدجواد حسینی در نشست خبری از اجرای طرحی برای کاهش خودکشی خبر داد و گفت: با اجرای طرح کاهش خودکشی، ۵۰ درصد میزان خودکشی کاهش پیدا خواهد کرد.

وی تصریح کرد: به ازای هر ۲۰ نفر که خودکشی می‌کنند، فقط یک اقدام به خودکشی منجر به مرگ می‌شود و بقیه رها می‌شوند که در معرض خطر بیشتر برای اقدام به خودکشی قرار دارند و ریسک بالا تلقی می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با اشاره به کودکان دارای معلولیت گفت: ۲۱۴ هزار و ۲۶۷ کودک دارای معلولیت، تحت پوشش بهزیستی هستند.از مجموع معلولان کشور، معلولیت ۴۰.۷ درصد از آنها معادل معلولیت ۴ میلیون و ۳۰۶ هزار نفر، ژنتیکی و معلولیت ۵۹.۳ درصد از آنها معادل معلولیت ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر، اکتسابی است.

به گفته حسینی یک میلیون و ۶۴۵ هزار معلول از جمله ۲۴۲ هزار نفر بالای ۶۵ سال و ۲۶ هزار کودک زیر چهار سال دارای معلولیت، تحت پوشش بهزیستی قرار دارند.

