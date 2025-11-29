خبرگزاری کار ایران
ثبت بیش از ۲۵ هزار ماموریت در هفته گذشته

کد خبر : 1720348
رئیس اورژانس استان تهران از ثبت ۲۵ هزار و ۲۹۱ ماموریت اورژانس در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا، بنا بر اعلام روابط عمومی و امور بین‌الملل اورژانس استان تهران، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۱ تا ۷ آذر ۱۴۰۴) مجموع ۲۵۲۹۱ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۹۸۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۵۷۸ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند. 

وی افزود: در این مدت ۵۲۰۹۸ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۷۲۹ نفر مزاحم (معادل ۱.۴ درصد کل تماس ها) با این مرکز بوده است. 

او ادامه داد: از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴۰۰۷ مورد حوادث ترافیکی (۱۵.۸ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۱۲۸۴ مورد (۸۴.۲ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است. اورژانس هوایی ۳ سورتی پرواز داشته است که در پی آن یک نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند. 

انتهای پیام/
