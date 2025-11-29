وزیر علوم:
مرحوم دکتر فاضلی، الگوی شایسته فرهیختگان و دانشجویان بود
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در پیامی، درگذشت استاد محمد فاضلی سقزی را ضایعه بزرگ و جبران ناپذیری برای نظام علمی و آموزشی کشور برشمرد.
به گزارش ایلنا از وزارت علوم، در متن پیام تسلیت حسین سیمایی آمده است: درگذشت اندیشمند گران قدر و استاد برجسته، جناب آقای دکتر محمد فاضلی سقزی، را به جامعه علمی و دانشگاهی، بهویژه استادان و دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و خانواده محترم ایشان و جامعه اهل سنت کشور تسلیت میگویم.
شادروان دکتر فاضلی نماد تلاش، تعهد و عشق به علم و دانش بودند که با بیش از چهار دهه فعالیت علمی و آموزشی، نقشی بیبدیل در تربیت دانشجویان و توسعه پژوهش در حوزه زبان و ادبیات عربی ایفا نمودهاند. تالیفات و ترجمههای ارزشمند ایشان که از منابع معتبر علمی و پژوهشی به شمار میآیند بر عمق دانش و مسئولیت پذیری علمی این استاد درگذشته گواهی میدهند.
ایشان با تواضع علمی و اخلاق نیکوی خود نه تنها چراغ دانایی را در فضای دانشگاهی کشور روشن نگه داشتند بلکه الگوی شایسته فرهیختگان و دانشجویان بودند. درگذشت ایشان ضایعهای بزرگ و جبران ناپذیر برای نظام علمی و آموزشی ایران است. از درگاه ایزد متعال برای آن مرحوم آمرزش و رحمت بیکران و برای بازماندگان و جامعه علمی کشور صبر و اجر مسئلت دارم.