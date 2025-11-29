توقف فوری فعالیت واحدهای آلاینده در استان تهران
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از تداوم طرح ویژه تشدید نظارتها بر واحدهای آلاینده خبر داد و گفت: با ورود پایتخت به شرایط اضطرار، فعالیت صنایع و پروژههای آلاینده مطابق مصوبات کارگروه اضطرار متوقف یا محدود میشود.
به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد با اشاره به افزایش غلظت آلایندههای شاخص و قرار گرفتن استان تهران در شرایط قرمز اظهار کرد: بر اساس قانون هوای پاک و تکالیف تعیین شده در مصوبات کارگروه اضطرار، این اداره کل موظف است هرگونه فعالیت واحدهای آلاینده را بدون وقفه متوقف کند.
وی توضیح داد: طرح پایش ویژه با استقرار تیمهای محیط زیست در سه پهنه کاری و ۲۱ محور در سطح استان در حال اجراست و این تیمها بهصورت میدانی غلظت آلایندهها، وضعیت دودکش ها، عملکرد فیلترها و سامانههای کنترل آلودگی صنایع، واحدهای عمرانی و مراکز خدماتی را ارزیابی میکنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران تصریح کرد: سلامت شهروندان خط قرمز محیط زیست استان تهران است و در شرایط اضطرار هیچ گونه اغماضی نسبت به منابع آلاینده صورت نخواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، عباس نژاد در پایان خاطرنشان کرد: اجرای کامل مصوبات کارگروه اضطرار و الزامات قانونی مرتبط، تعهد قطعی دستگاه محیط زیست است و با تمام ظرفیت دنبال میشود.