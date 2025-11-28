نیاز تهران ۱۰ هزار اتوبوس؛ موجودی فعلی فقط ۳۲۰۰ دستگاه

به گزارش ایلنا، محمدصابر باغخانی‌پور شهرداری تهران را پیشروترین نهاد در اجرای قانون هوای پاک دانست و اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های دقیق انجام‌شده، حدود ۵۰ درصد آلودگی هوای پایتخت ناشی از فرسودگی وسایل نقلیه موتوری است.

وی با اشاره به وضعیت ناوگان حمل‌ونقل در شهر تهران گفت: نزدیک به ۹۰ درصد موتورسیکلت‌ها، بخش عمده ناوگان دیزلی و حدود ۲۱ درصد خودروهای سواری فرسوده‌اند و این موضوع سهم قابل توجهی در تشدید آلایندگی دارد.

باغخانی‌پور با تأکید بر اینکه راهکار مؤثر کاهش آلودگی باید متناسب با منشأ آن انتخاب شود، بر اهمیت برقی‌سازی و نوسازی ناوگان شهری تأکید کرد و شهرداری تهران را پیشروترین دستگاه در اجرای قانون هوای پاک دانست؛ چراکه با تمرکز بر این موضوع وارد عمل شده است.

وی گفت: در دوره اخیر مدیریت شهری، هزار و ۸۱۹ دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اضافه شده که ۳۹۰ دستگاه آن برقی است و در سطح شهر در حال فعالیت‌اند.

مدیرکل محیط زیست شهرداری تهران در ادامه با بیان اینکه ۴۰ درصد خودروهای پلاک تهران معاینه فنی خود را خارج از پایتخت دریافت می‌کنند، ظرفیت مراکز معاینه فنی شهر تهران را سالیانه ۳.۵ میلیون خودرو عنوان کرد و افزود: تنها ۱.۲ میلیون خودرو به این مراکز مراجعه می‌کنند.

به گفته وی، سهولت دریافت معاینه فنی در برخی مراکز خارج از تهران علت اصلی این موضوع است.

باغخانی‌پور همچنین با اشاره به ضعف بهره‌برداری‌ کامل از ظرفیت دوربین‌های ثبت تخلفات گفت: از میان ۱.۳ میلیون استعلام ثبت‌شده توسط دوربین‌های شهرداری، تنها حدود ۲۰۰ هزار مورد به مرحله صدور جریمه می‌رسد و بخشی از زیرساخت‌های مرتبط در دستگاه‌های دیگر کامل نیست.

وی نبود سازوکار مؤثر اسقاط موتورسیکلت، کیفیت نامناسب سوخت و توسعه‌نیافتگی حمل‌ونقل عمومی را از دیگر عوامل مؤثر بر آلودگی هوا عنوان کرد و افزود: تهران به ۱۰ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد؛ در حالی‌که اکنون فقط ۳۲۰۰ دستگاه فعال است و قسمت عمده ناوگان جدید طی دوره اخیر مدیریت شهری تأمین شده است.

وی در پایان یادآور شد: دو سوم منابع مالی نوسازی حمل‌ونقل عمومی به عهده وزارت کشور بوده و تاکنون تأمین نشده است.

