توزیع ۲ هزار آمبولانس در کشور

رییس سازمان اورژانس کشور گفت: ۲ هزار دستگاه آمبولانس بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور تا یکسال و نیم آینده توزیع می‌شود.

به گزارش ایلنا  به نقل از  وبدا،  جعفر میعادفر در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان با حضور کمیسیون بهداشت و درمان در استانداری لرستان افزود: در حوزه ناوگان آمبولانس چالش‌هایی وجود دارد و در بحث بیمارستانی با مشکلات بسیاری روبرو هستیم.

وی افزود: تمام تلاش وزارت بهداشت در این حوزه جلب شده و از روش‌های مختلف برای رفع مشکل آمبولانس استفاده می‌شود.

رییس سازمان اورژانس کشور بیان کرد: تلاش می شود که از ظرفیت مناطق آزاد، استاندارد و اعتبارات مربوط به کرونا و همچنین اعتبارات مشترک بین درمان بهره بگیریم تا این مشکل مرتفع شود.

 میعادفر با بیان اینکه در بحث آمبولانس در لرستان مشکلاتی وجود دارد، ادامه داد: در سال آینده نیز بیش از حدود یک هزار و ۵۰۰ دستگاه آمبولانس وارد ناوگان خواهد شد که سهم لرستان ۳۰ دستگاه خواهد بود.

وی به وسعت جغرافیایی کشور اشاره کرد و گفت: باید همه کشور را در نظر بگیریم و ناوگان را به صورت ملی اصلاح کنیم و اگرچه مشکلات مالی برطرف شده، اما با چالش‌های تامین پلتفرم و تحریم‌ها مواجه هستیم.

رییس سازمان اورژانس کشور افزود: تلاش می شود تا پایان سال آینده ۲ هزار دستگاه آمبولانس وارد ناوگان شود و برای تحقق این هدف از تمام ظرفیت‌ها استفاده خواهد شد.

