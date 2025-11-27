رادان:
دشمن به هدف خود نرسید
فرمانده کل انتظامی کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان یزد گفت: با یاری خدا و همبستگی مردم آگاه دشمن در جنگ 12 روزه به هدف خود نرسید.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سردار "احمدرضا رادان" در سفر خود به یزد و در دیدار با آیت الله "محمدرضا ناصری" نماینده ولی فقیه در استان یزد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهدای جنگ تحمیلی 12روزه گفت: که هدف رژیم اسرائیل از حمله به ایران اسلامی، برچیدن نظام جمهوری اسلامی بوده است.
وی تأکید کرد: با یاری خدا و همبستگی مردم آگاه دشمن در جنگ 12 روزه به هدف خود نرسید و یکی از برنامههای اسرائیل کشاندن مردم به خیابانها و ایجاد اغتشاش در کشور بود که با کمک خداوند متعال و همکاری مردم این امر محقق نشد و در زمان جنگ تحمیلی تماسهای مردمی با مرکز ۱۱۰ پلیس افزایش ۴۰ درصدی داشته که نشان دهنده همکاری مردم بود و دشمن به همین دلیل نیروهای انتظامی را هدف قرار داده و شماری از کارکنان پلیس را به شهادت رساند.
سردار رادان افزود: نقشه فعلی دشمن این است که ابتدا اغتشاش ایجاد و سپس حمله کند و شبکههای خارجی نیز در تلاشاند مشکلات کشور را برجسته و مردم را در این خصوص تحریک کنند.
فرمانده کل انتظامی کشور تأکید کرد: مسئولان باید بهگونهای عمل کنند که دشمن به هدف خود نرسد.
سردار رادان معیشت کارکنان، بهویژه موضوع خانههای سازمانی، را از اولویتهای اصلی فراجا دانست و گفت: اخیراً با اقدامی نو و بیسابقه در جهان، ۱۵۰۰ واحد سازمانی در مدت ۱۹۰ روز ساخته شده است که این پروژه کاملاً هوشمند، بهویژه در حوزه انرژی است و ادامه این مسیر را نیازمند همکاری همه دستگاهها دانست.
در ادامه، آیتالله ناصری امام جمعه شهر یزد نیز با گرامیداشت یاد و خاطره امام(ره) و شهدای انقلاب، بهویژه شهدای جنگ تحمیلی 12روزه گفت: اقدام فراجا در خصوص ساخت منازل سازمانی اقدامی جدید و الگویی برای دیگر دستگاهها، در خصوص طرح مسکن ملی، است که این اقدام نو نشاندهنده همت بلند مسئولان فراجا می باشد.
آیتالله ناصری با اشاره به حدیثی از امام صادق(ع)، بر ضرورت "همت، راهکار و قاطعیت" در امور تأکید کرد و گفت: با این سه اصل و توکل به خداوند، کارها پیش خواهد رفت و خداوند یاریگر خواهد بود. وی در پایان از عملکرد سردار نگهبان در این مدت قدردانی کرد.