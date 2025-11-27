ضرورت بازنگری در سیاستهای جذب و ارتقای اعضای هیاتعلمی
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور در آیین گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بر ضرورت بهبود زیرساختهای پژوهشی، ایجاد فضای شاداب علمی و حمایت عملی از پژوهشگران در دانشگاههای علوم پزشکی کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، دکتر شاهین آخوندزاده در این مراسم با قدردانی از پژوهشگران برتر، پژوهش را یکی از مهمترین ارکان پیشرفت علمی کشور دانست و گفت: پژوهش در دانشگاههای علوم پزشکی، با توجه به مسئولیتهای گسترده آموزشی و درمانی، نیازمند آرامش، دلگرمی و فراهم بودن شرایط مناسب است. هر زمان شرایط کشور دچار نوسان میشود، اولین حوزهای که آسیب میبیند پژوهش است و این موضوع باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد.
رهبری، پیشروترین حامی پژوهش
وی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر توسعه علم و فناوری افزود: در سطح جهانی نیز کمتر دیده میشود که عالیترین مقام کشور تا این اندازه درباره پژوهش و قدرت علمی سخن بگوید. با این حال، برخی بخشها توجه لازم را به توصیهها و سیاستهای کلان پژوهشی ندارند.
دکتر آخوندزاده با اشاره به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه علم و فناوری اظهار کرد: رسیدن به جایگاههای بالاتر در رتبهبندیهای جهانی، نیازمند برنامهریزی دقیق و سرمایهگذاری منسجم است. جهش در فناوری بدون رشد جدی در تحقیقات دانشگاهی امکانپذیر نیست؛ همانگونه که تجربه کشورهای پیشرو نشان میدهد.
وی با تأکید بر نقش تعیینکننده تولید مقالات و استنادات علمی در رتبهبندیهای جهانی گفت: نمیتوان انتظار داشت دانشگاهها بدون حمایت از پژوهشگران و بدون توسعه زیرساختهای علمی، جایگاه خود را در رنکینگهای معتبر ارتقا دهند.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اشاره به ضرورت مدیریت هدفمند جذب اعضای هیات علمی، تأکید کرد: همه اعضای هیات علمی، بهویژه در حوزه بالینی، الزاماً پژوهشگر فعال نیستند. باید افراد توانمند و پیشرو در پژوهش بدون محدودیت بتوانند طرح ارائه دهند و پایاننامه راهنمایی کنند تا موتور حرکت پژوهش در گروهها فعال بماند.
وی با اشاره به کمبود منابع مالی پژوهش در کشور افزود: در دانشگاههای بزرگ دنیا بخش مهمی از منابع پژوهشی از طریق خیرین، فارغالتحصیلان و نهادهای غیردولتی تأمین میشود. دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز میتواند در این حوزه الگوی موفقی برای سایر دانشگاههای علوم پزشکی باشد.
مشهد، پیشرو در حوزه نشریات علمی
دکتر آخوندزاده با اشاره به موفقیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مدیریت نشریات علمی معتبر گفت: انتشار مجلات علمی باکیفیت و شاخص، از جمله مجلات دارای رتبه Q1، یکی از نقاط قوت این دانشگاه است و باید مورد حمایت بیشتر قرار گیرد؛ بهویژه در شرایطی که محدودیتهای بینالمللی گاه بر روند انتشار مقالات تأثیر میگذارد.
وی با بیان اینکه «پژوهش حتی با حمایتهای اندک میتواند جهش قابل توجهی ایجاد کند» افزود: در حالی که در برخی حوزهها هزینههای کلان نیز رضایت عمومی ایجاد نمیکند، سرمایهگذاری محدود اما هدفمند در پژوهش میتواند موجب ارتقای چشمگیر جایگاه علمی کشور شود.
معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت در بخش دیگری از سخنان خود خواستار تسهیل فرایندهای اداری برای پژوهشگران برجسته شد و گفت: پژوهشگرانی که سابقه درخشان و فعالیت مؤثر دارند، باید مسیر سریعتر و تسهیلات بیشتری برای تصویب طرحها و قراردادها داشته باشند. پیچیدگیهای اداری نباید مانع فعالیت پژوهشگران توانمند شود.
این مراسم با تقدیر از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی مشهد در حوزههای مختلف علمی به پایان رسید.