رئیس سازمان غذا و دارو:

وضعیت نقدینگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی در حال بهبود است

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو بر ضرورت اصلاحات بنیادین در زنجیره تأمین دارویی کشور تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، مهدی پیر صالحی در نشست با اعضای انجمن داروسازان گیلان با اشاره به ناهنجاری‌هایی مانند فروش سبدی دارو اعلام کرد که بخشی از مشکلات موجود با برنامه‌ریزی پایدار و اصلاحات اساسی قابل مدیریت است. 

وی اضافه کرد: یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و هماهنگی مقررات در حال اجراست تا فرآیندها برای شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها ساده و کارآمد شود. 

پیرصالحی بیان کرد: افزایش منطقی مصرف شیر خشک یارانه‌ای و مدیریت منابع ارزی، زمینه تأمین پایدار این محصول حساس در ماه‌های آینده را فراهم می‌کند. 

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: وضعیت نقدینگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی در حال بهبود است و تسریع نقدشدن اوراق خزانه، پرداخت بدهی‌ها و مطالبات کادر درمان را تضمین می‌کند. 

به گزارش ایفدانا، رئیس سازمان غذا و دارو بر اهمیت موجودی دارویی داروخانه‌ها به عنوان ذخیره راهبردی کشور تأکید کرد و پایداری این ذخایر را برای عبور موفق از شرایط بحرانی ضروری دانست.

 

علت انحراف ستون فقرات