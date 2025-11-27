به گزارش ایلنا، مهدی پیر صالحی در نشست با اعضای انجمن داروسازان گیلان با اشاره به ناهنجاری‌هایی مانند فروش سبدی دارو اعلام کرد که بخشی از مشکلات موجود با برنامه‌ریزی پایدار و اصلاحات اساسی قابل مدیریت است.

وی اضافه کرد: یکپارچه‌سازی سامانه‌ها و هماهنگی مقررات در حال اجراست تا فرآیندها برای شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها ساده و کارآمد شود.

پیرصالحی بیان کرد: افزایش منطقی مصرف شیر خشک یارانه‌ای و مدیریت منابع ارزی، زمینه تأمین پایدار این محصول حساس در ماه‌های آینده را فراهم می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: وضعیت نقدینگی دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان تأمین اجتماعی در حال بهبود است و تسریع نقدشدن اوراق خزانه، پرداخت بدهی‌ها و مطالبات کادر درمان را تضمین می‌کند.

به گزارش ایفدانا، رئیس سازمان غذا و دارو بر اهمیت موجودی دارویی داروخانه‌ها به عنوان ذخیره راهبردی کشور تأکید کرد و پایداری این ذخایر را برای عبور موفق از شرایط بحرانی ضروری دانست.

