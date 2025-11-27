اطلس جامع آب شهر تهران آماده شد

به گزارش ایلنا، جلسه شورای معاونین خدمات شهری با محوریت موضوعاتی چون برف روبی و اقدامات مربوط به زمستان، پیش‌بینی وضعیت و رصد آخرین اقدامات صورت گرفته برای آمادگی درخصوص مواجهه با زمستان، گزارش سازمان بوستان‌ها درخصوص هرس درختان، آخرین وضعیت مدیریت پاکبانان، جذب و نگهداشت نیروهای پاکبان، مدیریت پسماند و آراستگی و نظافت و پاکیزگی شهر، آخرین وضعیت ۵۸ محور مورد نظر در ساماندهی معابر و برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص برگزار شد.

گودرزی در ابتدای این جلسه پس از ارائه گزارش لایروبی شبکه. های اصلی و فرعی توسط اداره کل خدمات شهری، گفت: ۱۴۱۵ نقطه شامل ۷۹ کانال برای جمع‌آوری آبهای سطحی و مواجهه با زمستان در طرحی که قبلا آماده کرده بودیم، پاکسازی شده است. بازرسی و نظارت میدانی توسط اداره کل خدمات شهری در حال انجام است و لایروبی انهار و مسیل‌ها در یک بازه زمانی یک ماهه صورت گرفته است و این طرح همچنین ادامه دارد.

وی در ادامه افزود: طرح بهسازی و تحول در ۱۰ بزرگراه شاخص از جمله بزرگراه شهید مدرس، شهید چمران، شهید نواب، شهید تندگویان، شهید هاشمی، شهید صیاد شیرازی، شهید لشگری، آزادگان و امام علی (ع) به طول ۲۴۳۵۹۰ متر مجموع این طرح است که آغاز شده است و البته هنوز ادامه دارد و نیازمند همکاری حوزه‌های فنی و عمرانی است.

گودرزی در خصوص موضوع آب هم گفت: چندین جلسه با نهادهای مختلف از جمله شرکت آب و فاضلاب، وزارت نیرو، شرکت آب منطقه ای، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‌های مرتبط در شورای اسلامی شهر تهران در مورد پساب و مدیریت آب برگزار شده است و بنا شد که ۵۳ حلقه چاه را به صورت موقت و بدون انتقال مالکیت به شرکت آب و فاضلاب منتقل و تحویل دهیم تا فراهم‌سازی زمینه برداشت و استفاده از این آب برای استفاده آب شرب توسط شرکت آب و فاضلاب فراهم شود.

وی ادامه داد: طبق توافقات قبلی در عوض این چاه‌ها مقرر شده است که پساب را برای آبیاری فضای سبز به ما تحویل دهند. حال این که این پساب کجاست، با چه کیفیتی تحویل و با چه قیمتی باشد، طبیعتا این کار وظیفه شرکت آب و فاضلاب است و ما هم در این زمینه کمک می‌کنیم، کما این که قبلا هم با سرمایه‌گذاری ۴ هزار میلیارد تومانی، بیش از ۱۳۰ کیلومتر لوله کشی کردیم تا کارها یپش برود.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: اطلس آب شهر تهران نیز آماده شده است و ما با آبفا و کمیسیون‌های سه‌گانه شورا در این زمینه هماهنگ هستیم.

گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای ۶۶ هزار هکتار اراضی سبز شهر تهران ۲۰۰ میلیون مترمکعب پساب نیاز است و ما اکنون با این رقم فاصله داریم. شرکت آب و فاضلاب باید این کار را انجام می‌داد و تصفیه‌خانه‌های محلی تاسیس می‌کرد اما این اقدام را انجام نداد.

وی با بیان اینکه با سرمایه‌گذاری شهرداری تهران امسال استفاده از پساب را به ۵۶ میلیون متر مکعب می‌رسانیم و برنامه‌ریزی کردیم که ذیل همان اطلس جامع آب شهر تهران، تصفیه‌خانه‌های محلی را هم داشته باشیم، اظهار کرد: با این اقدام هم می‌توان آب شرب شهروندان را تامین کرد و هم آب فضای سبز شهر تهران را. نمی‌توان به بهانه مدیریت بحران آب از هر دوی این موضوعات بگذریم.

گودرزی اضافه کرد: هم سلامت و تامین آب شرب شهروندان و هم تامین آب فضای سبز مهم است. طبق قانون هوای پاک، شهرداری تهران ملزم به تامین فضای سبز مناسب در این حوزه است. بنابراین این حرف که فضای سبز را خشک کنید، حرف منطقی نیست.

به گزارش شهر، وی در پایان به شناسایی و جمع آوری خودروهای اسقاطی در ذیل قرارگاه سیما و منظر شهری اشاره کرد و گفت: شناسایی خودروهای اسقاطی، فرسوده و رها شده توسط معاونین خدمات شهری مناطق صورت گرفته است و طبق هماهنگی با مالکین آن‌ها برای جمع‌آوری اقدامات لازم صورت گرفته است.

به گفته گودرزی برخی خودروها هم مجهول المالک هستند و به همین دلیل شهرداری تهران راسا اقدام کرده است. از مجموع ۲۱۳۹ خودروی اسقاطی شناخته شده، تاکنون ۹۱۹ خودرو در هماهنگی مالکین جمع‌آوری و مابقی در دست اقدام است.

انتهای پیام/