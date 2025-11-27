قاچاق معکوس دارو تهدید جدی برای امنیت دارویی کشور

به گزارش ایلنا، سعید مهرزادی در این باره گفت: قاچاق معکوس دارو به خروج غیرقانونی داروهای یارانه ای یا داروهای تحت قیمت گذاری دولتی از چرخه رسمی و انتقال آن به بازارهای غیرمجاز داخلی و خارجی گفته میشود

وی اظهار کرد: این موضوع باعث کمبود مصنوعی دارو و کاهش اعتماد مردم به شبکه رسمی دارویی می شود.

وی با اشاره به عوامل شکل گیری قاچاق معکوس دارو افزود: تفاوت قیمت دارو در بازار داخلی و خارجی، نقاط ضعف زنجیره تامین، کمبود دارویی و ناقص بودن سامانه های ردیابی از مهم ترین دلایل این تخلف هستند.

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو درباره اقدامات مقابله ای گفت: سازمان با رصد لحظه ای موجودی داروخانه ها و شرکت های پخش، انجام بازرسی های میدانی مشترک با پلیس و تعزیرات و برخورد قاطع با انبارهای غیرمجاز تلاش می کند قاچاق معکوس دارو را کنترل کند.

وی تاکید کرد برای کاهش انگیزه قاچاق، راهکارهای متعددی در دستور کار قرار گرفته است. این اقدامات شامل تقویت سامانه های رصد و رهگیری دارو از مرحله تولید تا مصرف، کنترل سختگیرانه بر داروهای حساس و پرمصرف، بازدید دوره ای هدفمند از داروخانه ها و شرکت های پخش، اصلاح سیاست های قیمت گذاری و مدیریت بازار و افزایش شفافیت مالی است.

به گزارش ایفدانا و به گفته این مقام مسئول آموزش و توانمندسازی مسئولان فنی داروخانه ها و کارکنان توزیع دارو، فرهنگ سازی در سطح عمومی و همکاری های بین المللی برای مدیریت صادرات قانونی دارو جزو برنامه های سازمان است.

مهرزادی در پایان گفت با استفاده از سامانه های هوشمند و تحلیل داده ها، بازرسی سازمان غذا و دارو به صورت مستمر سلامت و دسترسی بیماران به داروهای ضروری را پایش می کند و اجازه نمی دهد سودجویی از مسیر قاچاق معکوس امنیت دارویی کشور را تهدید کند.

