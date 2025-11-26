رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داد:
احتمال کمبود برخی اقلام دارویی و شیرخشک در ماههای آینده وجود دارد
رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح شرایط اخیر زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، بحران موجود را نتیجه تخصیص ناکافی ارز دولتی و اختلال در انتقال منابع مالی به خارج از کشور عنوان کرد؛ عواملی که به گفته او موجب کاهش نقدینگی شرکتها و شکلگیری بدهیهای فزاینده در این حوزه شده است.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در نشست هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به پیامدهای این وضعیت، هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلی، احتمال کمبود برخی اقلام دارویی و شیرخشک در ماههای آینده وجود دارد.
او همچنین افزود: دانشگاههای علوم پزشکی نیز تحت تأثیر این شرایط با انباشت بدهیهای قابلتوجه مواجه شدهاند و این موضوع مدیریت زنجیره تأمین را با چالش روبهرو کرده است.
پیرصالحی مدیریت مصرف منطقی دارو را یکی از محورهای اصلی کنترل بحران دانست و تأکید کرد: مصرف غیرضروری، بهویژه در حوزه آنتیبیوتیکها، علاوه بر تشدید مقاومت میکروبی، بار مالی مضاعفی بر نظام سلامت تحمیل میکند.
وی همچنین به نگرانی بیمارستانها در زمینه تأمین و تسویه تجهیزات پزشکی پس از تغییر نرخهای ارزی ترجیحی اشاره کرد و گفت: حل این مسئله نیازمند هماهنگی نزدیک میان دانشگاهها، وزارت بهداشت و نهادهای تأمینکننده ارز است.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او تأکید کرد: تلاشهای مستمر سازمان برای بهبود وضعیت در جریان است و رایزنیهای مداوم با رئیسجمهور و بانک مرکزی با هدف تأمین منابع پایدار ارزی و کاهش تنشهای موجود در زنجیره تأمین ادامه دارد.