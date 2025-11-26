خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان غذا و دارو هشدار داد:

احتمال کمبود برخی اقلام دارویی و شیرخشک در ماه‌های آینده وجود دارد

احتمال کمبود برخی اقلام دارویی و شیرخشک در ماه‌های آینده وجود دارد
کد خبر : 1719253
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح شرایط اخیر زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی، بحران موجود را نتیجه تخصیص ناکافی ارز دولتی و اختلال در انتقال منابع مالی به خارج از کشور عنوان کرد؛ عواملی که به گفته او موجب کاهش نقدینگی شرکت‌ها و شکل‌گیری بدهی‌های فزاینده در این حوزه شده است.

به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در نشست هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با اشاره به پیامدهای این وضعیت، هشدار داد: در صورت تداوم روند فعلی، احتمال کمبود برخی اقلام دارویی و شیرخشک در ماه‌های آینده وجود دارد. 

او همچنین افزود: دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز تحت تأثیر این شرایط با انباشت بدهی‌های قابل‌توجه مواجه شده‌اند و این موضوع مدیریت زنجیره تأمین را با چالش روبه‌رو کرده است. 

پیرصالحی مدیریت مصرف منطقی دارو را یکی از محورهای اصلی کنترل بحران دانست و تأکید کرد: مصرف غیرضروری، به‌ویژه در حوزه آنتی‌بیوتیک‌ها، علاوه بر تشدید مقاومت میکروبی، بار مالی مضاعفی بر نظام سلامت تحمیل می‌کند. 

وی همچنین به نگرانی بیمارستان‌ها در زمینه تأمین و تسویه تجهیزات پزشکی پس از تغییر نرخ‌های ارزی ترجیحی اشاره کرد و گفت: حل این مسئله نیازمند هماهنگی نزدیک میان دانشگاه‌ها، وزارت بهداشت و نهادهای تأمین‌کننده ارز است. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او تأکید کرد: تلاش‌های مستمر سازمان برای بهبود وضعیت در جریان است و رایزنی‌های مداوم با رئیس‌جمهور و بانک مرکزی با هدف تأمین منابع پایدار ارزی و کاهش تنش‌های موجود در زنجیره تأمین ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات