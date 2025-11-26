به گزارش ایلنا و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه، سعید معتمدی گفت: به‌دنبال اجرای برنامه عمرانی یادشده، حرکت قطارها در خط ۷ در قالب دو بخش مجزا انجام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در محدوده جنوبی، قطارها از ایستگاه بسیج با فاصله زمانی ۱۵ دقیقه به سمت ایستگاه تربیت مدرس اعزام شده و پس از تبادل مسافر، مسیر برگشت را از همان ایستگاه به سمت ایستگاه بسیج طی خواهند کرد گفت: در بخش شمالی نیز دو رام قطار بین ایستگاه میدان کتاب و ایستگاه تربیت مدرس در رفت‌وآمد هستند و تمامی قطارها در ایستگاه‌های شهید دادمان، میدان صنعت، برج میلاد و بوستان گفتگو توقف خواهند داشت.

مدیر ارشد خط ۷ افزود: استفاده از ایستگاه‌های بوستان گفتگو و برج میلاد صرفاً از طریق سکوی غربی امکان‌پذیر است. همچنین ایستگاه تربیت مدرس در این مدت به‌عنوان نقطه تبادلی مسافران دو بخش تعیین شده و تابلوهای راهنما و عوامل ایستگاهی در تمام مسیر آماده ارائه خدمات و هدایت مسافران هستند.

معتمدی خاطرنشان کرد: این تغییرات کاملاً موقتی بوده و پس از پایان عملیات، سرویس‌دهی خط ۷ طبق روال عادی از سر گرفته می‌شود.

مدیر ارشد خط ۷ با قدردانی از صبوری و همراهی مسافران تأکید کرد که این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت سفر و بهبود سطح خدمات انجام می‌شود و تمام تلاش مجموعه مترو بر آن است که عملیات عمرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

