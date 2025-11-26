خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تغییر موقت در نحوه سرویس‌دهی خط ۷ متروی تهران به‌علت انجام عملیات عمرانی

تغییر موقت در نحوه سرویس‌دهی خط ۷ متروی تهران به‌علت انجام عملیات عمرانی
کد خبر : 1719180
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر ارشد خط ۷ متروی تهران اعلام کرد که هم‌زمان با آغاز عملیات بهسازی و ارتقای ایمنی در این خط، نحوه سرویس‌دهی قطارها به‌صورت موقت تغییر خواهد کرد. این تغییرات از شامگاه چهارشنبه ۵ آذر آغاز شده و در روزهای پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ آذر نیز ادامه می‌یابد.

به گزارش  ایلنا و به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه،  سعید معتمدی گفت: به‌دنبال اجرای برنامه عمرانی یادشده، حرکت قطارها در خط ۷ در قالب دو بخش مجزا انجام می‌شود. 

وی با اشاره به اینکه در محدوده جنوبی، قطارها از ایستگاه بسیج با فاصله زمانی ۱۵ دقیقه به سمت ایستگاه تربیت مدرس اعزام شده و پس از تبادل مسافر، مسیر برگشت را از همان ایستگاه به سمت ایستگاه بسیج طی خواهند کرد گفت: در بخش شمالی نیز دو رام قطار بین ایستگاه میدان کتاب و ایستگاه تربیت مدرس در رفت‌وآمد هستند و تمامی قطارها در ایستگاه‌های شهید دادمان، میدان صنعت، برج میلاد و بوستان گفتگو توقف خواهند داشت. 

مدیر ارشد خط ۷ افزود: استفاده از ایستگاه‌های بوستان گفتگو و برج میلاد صرفاً از طریق سکوی غربی امکان‌پذیر است. همچنین ایستگاه تربیت مدرس در این مدت به‌عنوان نقطه تبادلی مسافران دو بخش تعیین شده و تابلوهای راهنما و عوامل ایستگاهی در تمام مسیر آماده ارائه خدمات و هدایت مسافران هستند. 

معتمدی خاطرنشان کرد: این تغییرات کاملاً موقتی بوده و پس از پایان عملیات، سرویس‌دهی خط ۷ طبق روال عادی از سر گرفته می‌شود. 

مدیر ارشد خط ۷ با قدردانی از صبوری و همراهی مسافران تأکید کرد که این اقدامات با هدف ارتقای کیفیت سفر و بهبود سطح خدمات انجام می‌شود و تمام تلاش مجموعه مترو بر آن است که عملیات عمرانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به پایان برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات