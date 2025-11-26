خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در ۴ روز ابتدایی آذر انجام شد؛

۴۰ هزار خودروی متخلف توقیف ساعتی شدند

۴۰ هزار خودروی متخلف توقیف ساعتی شدند
کد خبر : 1719140
لینک کوتاه کپی شد.

​معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران از اجرای پنجمین روز طرح زوج‌وفرد از درِ منزل، توقیف ساعتی ۴۰ هزار خودرو متخلف، اعمال قانون برای حدود ۱۹۰۰ خودروی دودزا و کاهش ۳۰ درصدی ترافیک تهران از یکم تا چهارم آذر ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد از در منزل گفت: امروز -چهارشنبه پنجم آذر ماه- پلیس با خودرو‌هایی که نمره آخر پلاکشان فرد است؛ برخورد کرده و اعمال قانون می‌کند. 

وی با اشاره به برخورد با تخلفات مربوط به آلودگی هوا در پایتخت تصریح کرد: از ابتدای آذرماه تا روز گذشته (سه‌شنبه چهارم آذر) برای وسایل نقلیه‌ای که دودزا بودند، حدود ۱۹۰۰ فقره اعمال قانون داشتیم. 

سرهنگ کشیر ادامه داد: نیروهای پلیس راهور در ۱۰۰ نقطه از معابر اصلی و میادین مهم در سطح شهر تهران مستقر هستند و با آن دسته از وسایل نقلیه‌ای که دودزا هستند برخورد می‌کنند. معاینه فنی بیش از ۳۸۰ دستگاه از خودروهایی که دارای گواهی معتبر معاینه فنی بودند ولی دارای نقص فنی و از نظر استاندارد؛ ایمنی لازم را نداشتند، باطل شده است. 

سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک پنجمین روز طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است. 

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی عادی و روان می‌باشد. 

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹دی تا تونل توحید بار ترافیکی عادی و روان است. 

سرهنگ کشیر با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودروهای تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید. 

به گزارش شهر،  سرهنگ کشیر در پایان گفت: تردد وسایل نقلیه سنگین در شب به جز خودروهای حمل سوخت و مواد غذایی و دارویی در تهران بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا ممنوع می‌باشد و لازم به اشاره است که اجرای طرح زوج وفرد از درب منزل از ساعت ۶:۳۰ لغایت ساعت ۲۰:۳۰ تا پایان هفته ادامه دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات