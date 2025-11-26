۴۰ هزار خودروی متخلف توقیف ساعتی شدند

به گزارش ایلنا، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اجرای طرح زوج و فرد از در منزل گفت: امروز -چهارشنبه پنجم آذر ماه- پلیس با خودرو‌هایی که نمره آخر پلاکشان فرد است؛ برخورد کرده و اعمال قانون می‌کند.

وی با اشاره به برخورد با تخلفات مربوط به آلودگی هوا در پایتخت تصریح کرد: از ابتدای آذرماه تا روز گذشته (سه‌شنبه چهارم آذر) برای وسایل نقلیه‌ای که دودزا بودند، حدود ۱۹۰۰ فقره اعمال قانون داشتیم.

سرهنگ کشیر ادامه داد: نیروهای پلیس راهور در ۱۰۰ نقطه از معابر اصلی و میادین مهم در سطح شهر تهران مستقر هستند و با آن دسته از وسایل نقلیه‌ای که دودزا هستند برخورد می‌کنند. معاینه فنی بیش از ۳۸۰ دستگاه از خودروهایی که دارای گواهی معتبر معاینه فنی بودند ولی دارای نقص فنی و از نظر استاندارد؛ ایمنی لازم را نداشتند، باطل شده است.

سرهنگ کشیر در خصوص وضعیت ترافیک پنجمین روز طرح زوج و فرد از درب منزل افزود: مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل یادگار امام (ره)، بزرگراه شهید همت از بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه آبشناسان از سردار جنگل تا نرسیده به ستاری، بار ترافیک عادی و روان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه زین الدین از پل شمس آباد تا بزرگراه شهید صیاد شیرازی و بزرگراه شهید بابایی از بلوار نیروی زمینی تا پل امام علی (ع)، بار ترافیکی عادی و روان می‌باشد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک گفت: مسیر جنوب به شمال بزرگراه بسیج بالاتر ازسه راه افسریه تا قصر فیروزه و بزرگراه نواب صفوی از پل ۹دی تا تونل توحید بار ترافیکی عادی و روان است.

سرهنگ کشیر با توجه به آلودگی هوا به شهروندان تهرانی توصیه کرد: از تردد در سطح شهر تهران با خودروهای تک سرنشین در صورت امکان خودداری کرده و تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل و نقل عمومی (اتوبوس، تاکسی و مترو)، جهت کاهش در موضوع مهم آلاینده‌های هوا و ترافیک استفاده نمایید.

به گزارش شهر، سرهنگ کشیر در پایان گفت: تردد وسایل نقلیه سنگین در شب به جز خودروهای حمل سوخت و مواد غذایی و دارویی در تهران بر اساس مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوا ممنوع می‌باشد و لازم به اشاره است که اجرای طرح زوج وفرد از درب منزل از ساعت ۶:۳۰ لغایت ساعت ۲۰:۳۰ تا پایان هفته ادامه دارد.

