رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر:
بودجهای به قانون هوای پاک تخصیص نیافته است
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران از عدم اولویتدهی به تخصیص بودجه در وزارتخانهها برای اجرای تکالیف خود در قانون هوای پاک انتقاد کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی در رابطه با تخصیص بودجه در وزارتخانهها برای اجرای قانون هوای پاک، اظهار کرد: تمام دستگاهها و وزارتخانههای مسئول بر اساس تکالیف خود در قانون هوای پاک باید اقداماتی انجام دهند که در همین راستا باید بودجه لازم را پیشنهاد دهند تا در مجلس به تصویب برسد.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: وزارتخانهها باید بودجه مورد نظر خود را جهت تصویب به مجلس ارائه دهند؛ همانطور که شهرداری نیز بودجه خود را به شورا ارائه میدهد.
وی با بیان اینکه موضوع اصلی این است که وزارتخانهها باید پیش از ارائه بودجه به مجلس، اعتبار لازم برای اجرای قانون را در نظر بگیرند و بر اساس بودجه مصوب تکالیف را اجرایی کنند، گفت: متأسفانه تعدادی از وزارتخانهها رفع آلودگی هوا را در اولویت قرار ندادند و میزان پیشرفت اقدامات در این حوزه، اندک بوده و توفیق چندانی در این زمینه نداشتند.
پیرهادی همچنین تصریح کرد: در گزارشات دیوان محاسبات کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰عدم انجام تعهدات به وضوح دیده میشود و نمایندگان مجلس هم نسبت به این مسئله اعتراض داشتند.
وی با اعلام اینکه رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور بارها در موردعدم اجرای قانون هوای پاک انتقاد کردند، یادآور شد: هم مجلس باید به وزرا تذکر دهد و در صورت نیاز وزرایی که در این زمینه اهمال کردهاند، استیضاح شوند و هم قوه قضاییه برخورد قاطعی با دستگاههایی که به وظایف خود عمل نکردند، داشته باشد.
رئیس کمیسیون سلامت، خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران گفت: برای مثال یکی از اقدامات مقابله با آلودگی هوا، توسعه فضای سبز است که شورا در طول سالهای گذشته بودجه مورد نیاز را برای این موضوع در نظر گرفت و شهرداری نیز نسبت به ساخت بوستانها و توسعه کمربند سبز تهران اقدام کرد و یا در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی به ویژه وسایل حمل و نقل برقی بودجه لازم پیشبینی شد و شهرداری هم نسبت به واردات اتوبوس و تاکسی برقی اقدام کرد.
به گزارش شهر، رئیس شورای شهر تهران هم گفت: تا جایی که ما در جریان امور هستیم، بودجهای به اجرای قانون هوای پاک در دستگاهها و وزارتخانههای دیگر اختصاص نیافته است.