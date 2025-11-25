مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور برگزار میشود
بیست و هفتمین مانور سراسری «زلزله و ایمنی» به همت پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله و با همکاری سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان دانشآموزی، سازمان جوانان جمعیت هلالاحمر، سازمان صدا و سیما و سایر دستگاههای اجرایی روز شنبه هشتم آذرماه ۱۴۰۴، بطور همزمان در مدارس سراسر کشور و محلههای مجاور آنها برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، هدف از اجرای این مانور، افزایش سطح آگاهی دانشآموزان، مربیان مدرسه و خانوادهها در مورد خطر زلزله و نحوه ارتقای آمادگی برای مواجهه با این پدیده طبیعی و همچنین تمرین نحوه انجام واکنشهای صحیح و سریع در حین و پس از رخداد زلزله توسط مردم و جامعه محلی است.
این مانور از سال ۱۳۷۵ به پیشنهاد پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله در مهدکودکها و مدارس ابتدایی تهران به اجرا درآمد و از سال ۱۳۷۸ به سراسر کشور تسری یافت. همچنین به منظور هرچه بهتر برگزار شدن مانور، تفاهمنامهای در سال ۱۳۸۱ بین وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری آموزش و پرورش و نیز جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما به امضا رسید که در آن بر استمرار، بسط و گسترش فعالیتهای مانور سراسری زلزله و ایمنی تاکید شد.
همچنین از سال ۱۳۹۵ براساس تفاهمنامهای که بین وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری، کشور و آموزش و پرورش و نیز جمعیت هلال احمر، شهرداری تهران و سازمان صدا و سیما به امضا رسید، «ستاد عالی آمادگی عمومی در برابر زلزله» تشکیل و مقرر شد که این ستاد برنامههایی را به منظور ارتقای آمادگی مردم و ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در سطوح محلی تا ملی، در چارچوب مانور سالانه زلزله در سطح محلهها به اجرا بگذارد.
در این رویکرد جدید که با عنوان «مدرسه ایمن- جامعه تاب آور» شناخته میشود؛ ضمن ارائه آموزشهای لازم به دانش آموزان، تمهیداتی اندیشیده شده است تا سطح آگاهی و آمادگی ساکنان محلات مجاور مدارس ایمن نیز ارتقاء یافته و از ظرفیت این مدارس به عنوان پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران در واحدهای همسایگی در سطح هر محله استفاده شود.
در تداوم رویکرد فراگیر این مانور، ارتقای آمادگی دانشآموزان دارای نیازهای ویژه که از سال گذشته مورد توجه قرار گرفته بود، امسال نیز در بیست و هفتمین مانور و در تمامی مدارس استثنائی کشور و مدارس فراگیر مورد تاکید است.