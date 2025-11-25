این مانور از سال ۱۳۷۵ به پیشنهاد پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‎‌شناسی و مهندسی زلزله در مهدکودک‌ها و مدارس ابتدایی تهران به اجرا درآمد و از سال ۱۳۷۸ به سراسر کشور تسری یافت. همچنین به منظور هرچه بهتر برگزار شدن مانور، تفاهم‎‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۱ بین وزارتخانه‌‎های علوم، تحقیقات و فناوری آموزش و پرورش و نیز جمعیت هلال احمر و سازمان صدا و سیما به امضا رسید که در آن بر استمرار، بسط و گسترش فعالیت‌های مانور سراسری زلزله و ایمنی تاکید شد.

همچنین از سال ۱۳۹۵ براساس تفاهم‌نامه‌ای که بین وزارتخانه‌‎های علوم، تحقیقات و فناوری، کشور و آموزش و پرورش و نیز جمعیت هلال احمر، شهرداری تهران و سازمان صدا و سیما به امضا رسید، «ستاد عالی آمادگی عمومی در برابر زلزله» تشکیل و مقرر شد که این ستاد برنامه‌هایی را به منظور ارتقای آمادگی مردم و ترویج فرهنگ ایمنی در برابر زلزله در سطوح محلی تا ملی، در چارچوب مانور سالانه زلزله در سطح محله‌ها به اجرا بگذارد.

در این رویکرد جدید که با عنوان «مدرسه ایمن- جامعه تاب آور» شناخته می‌شود؛ ضمن ارائه آموزش‌های لازم به دانش آموزان، تمهیداتی اندیشیده شده است تا سطح آگاهی و آمادگی ساکنان محلات مجاور مدارس ایمن نیز ارتقاء یافته و از ظرفیت این مدارس به عنوان پایگاه پیشگیری و مدیریت بحران در واحدهای همسایگی در سطح هر محله استفاده شود.

در تداوم رویکرد فراگیر این مانور، ارتقای آمادگی دانش‌آموزان دارای نیازهای ویژه که از سال گذشته مورد توجه قرار گرفته بود، امسال نیز در بیست و هفتمین مانور و در تمامی مدارس استثنائی کشور و مدارس فراگیر مورد تاکید است.