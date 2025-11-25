تداوم حضور ریزگردها در تهران

به گزارش ایلنا، فاطمه کریمی با استناد به داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوای تهران تشریح کرد: از روز یکشنبه (۲ آذر) شاخص‌ برخط کیفیت هوا برای بیشتر ساعات در وضعیت ناسالم قرار گرفت و حتی شرایط خطرناک را در برخی ساعات و ایستگاه‌های واقع در مناطق پر تردد شهری با بیشینه شاخص بیش از ۲۵۰ تجربه کرد. این وضعیت تا امروز(۴ آذر ماه) ادامه یافته است و میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در ۲۰ منطقه از کلانشهر تهران باستثناء منطقه ۱ و ۳ طی امروز بالاتر از حد سلامت گزارش شد.

وی افزود: طی روزهای اخیر تحت تاثیر نفوذ گردوغبار از جنوب غرب تهران، افزایش فزاینده ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون در منطقه ۱۹، ۲۱ و ۲۲ ملاحظه شد. ذرات معلق کمتر از ۱۰ میکرون عمدتاً منشا طبیعی دارند و افزایش ناگهانی آن نشان‌دهنده وقوع طوفان گرد و خاک و انتشار گسترده ریزگردها است.

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود فعالیت این سامانه تا روزهای آینده همچنان کم و بیش ادامه داشته باشد و شرایط جوی ناپایدار برای تهران تا پایان هفته باقی بماند.

به گزارش روابط عمومی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران کریمی در پایان توصیه کرد: در این شرایط شهروندان با پیگیری لحظه‌ای وضعیت کیفیت هوا از طریق سامانه‌ها و اپلیکیشن‌های رسمی مانند سایت شرکت کنترل کیفیت هوا و اپلیکیشن «کیفیت هوای تهران» از وضعیت آلودگی مطلع شوند. گروه‌های حساس از جمله کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از انجام فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز پرهیز و در صورت نیاز به خروج، حتماً از ماسک استاندارد استفاده کنند.

