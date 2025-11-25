خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی:

هیچ دانش‌آموزی از فرآیند غربالگری و خدمات مشاوره‌ای محروم نمی‌ماند

هیچ دانش‌آموزی از فرآیند غربالگری و خدمات مشاوره‌ای محروم نمی‌ماند
کد خبر : 1718621
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی تأکید کرد: هدف ما شناسایی دقیق و مداخله بهنگام در فرآیند غربالگری و خدمات مشاوره‌ای در مورد دانش‌آموزانی است که نیازمند توجه بیشتر هستند و اطمینان می‌دهیم که هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های زیرساختی از این حق مهم محروم نخواهد شد.

به گزارش ایلنا، سمیه سادات ابراهیمی، مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گفت: بر اساس ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، آموزش و پرورش موظف است هرساله نسبت به شناسایی دانش آموزان آسیب دیده یا آسیب‌پذیر از طریق رصد مستمر وضعیت تحصیلی و رفتاری آنان از طریق سامانه نماد اقدام نماید. 

از طرفی بر اساس تکالیف مندرج در آیین نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان (نماد) وزارت آموزش و پرورش موظف است در سال تحصیلی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ تمامی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه را غربالگری کند. 

هدف از اجرای غربالگری، ارزیابی وضعیت روانشناختی دانش آموزان و شناسایی بموقع مسائل و مشکلات دانش آموزان به منظور مراقبت از آنان در برابر آسیب‌های روانی اجتماعی در طول دوران تحصیل می‌باشد. فرایند شناسایی و غربالگری کمک می‌کند مسائل و مشکلات کودکان و نوجوانان قبل از اینکه به آسیب تبدیل شوند شناسایی شده و برنامه ریزی مناسب برای ارائه مداخلات و آموزش‌های ارتقایی به دانش آموزان، والدین و کارکنان مدارس در راستای پیشگیری، کنترل و کاهش آسیب‌های روانی اجتماعی صورت پذیرد. از همین‌رو اجرای آن در تمام مدارس کشور، اعم از شهری و روستایی، الزامی است. 

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه دانش‌آموزان مناطق روستایی دورافتاده که دسترسی به اینترنت یا تجهیزات رایانه‌ای ندارند چگونه باید در غربالگری شرکت کنند، توضیح داد: این دغدغه به درستی مطرح شده و وزارت آموزش و پرورش برای آن راه‌حل اجرایی و عملیاتی پیش‌بینی کرده است. چنانچه در نزدیکی آن مدرسه، مرکز یا مدرسه دیگری با امکانات و زیرساخت‌های لازم وجود داشته باشد، مدیر مدرسه می‌تواند با هماهنگی اداره آموزش و پرورش، دانش‌آموزان را به صورت گروهی به آن محل منتقل کنند. 

چنانچه امکان این میسر نشود، مدیر مدرسه می‌تواند به صورت سنتی (چاپ سوالات آزمون روی برگه و تهیه پاسخنامه) از دانش آموزان آزمون بگیرد و سپس با هماهنگی والدین، پس از ورود به سامانه my. medu. ir پاسخ‌ها را به سامانه منتقل کند. 

ابراهیمی افزود: این شیوه علاوه بر حفظ عدالت آموزشی، باعث می‌شود هیچ دانش‌آموزی از فرآیند غربالگری و خدمات مشاوره‌ای محروم نماند. استاندارد بودن اجرای این طرح برای تمام دانش‌آموزان کشور برای ما اولویت جدی است. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مدیرکل امور تربیتی مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی در پایان تأکید کرد: هدف ما شناسایی دقیق و مداخله بهنگام در مورد دانش‌آموزانی است که نیازمند توجه بیشتر هستند، و اطمینان می‌دهیم که هیچ دانش‌آموزی به دلیل محدودیت‌های زیرساختی از این حق مهم محروم نخواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات