پیچیدهترین عملیات اطفای حریق کشور با بهرهگیری از ایلوشینهای ۴۰ تنی و ماهواره بومی
سخنگوی مدیریت بحران کشور از آخرین اقدامات جهت اطفای حریق منطقه الیت چالوس خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین ظفری با اعلام این خبر گفت: در جریان این عملیات بهطور میانگین روزانه ۴۵ تا ۶۰ پرواز توسط هواپیماهای ایلوشین سپاه و بالگردهای نیروهای مسلح انجام شد. برای نخستین بار در جنگلهای شمال کشور از دو هواپیمای غولپیکر ایلوشین سپاه استفاده شد که هر یک قادر به ریختن ۴۰ تن آب بر روی کانونهای آتش بودند.
سخنگوی مدیریت بحران ادامه داد: هشت فروند هلیکوپتر از واحدهای هوافضای سپاه، هوانیروز سپاه، هوانیروز ارتش، هوا فراجا و هلالاحمر برای پاشش آب و انتقال هوایی نیروها به نقاط آتش فعال به کار گرفته شدند.
ماهواره «خیام» و نرمافزارهای بومی در خدمت جنگلهای شمال
وی افزود: در این عملیات از تصاویر ماهواره ملی «خیام» برای تحلیل شرایط و ویژگیهای حریق و همچنین از نرمافزارهای کاملاً ایرانی برای پیشبینی وضعیت، جهت و سرعت پیشروی آتش بهرهبرداری شد.
پای کوهنوردان و صخرهنوردان به میدان آتش باز شد
سخنگوی مدیریت بحران با اشاره به دشواریهای منطقه عملیاتی تأکید کرد: به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، شیب بسیار بالا و صخرهای بودن مسیرها، از تیمهای تخصصی شامل هیئتهای صخرهنوردی، کوهنوردی، نیروهای منابع طبیعی، سازمان محیطزیست و آتشنشانهای اعزامی از استانهای معین استفاده شد. این نیروهای آموزشدیده و حرفهای، اقدامات عملیاتی خود را در مناطق دشوار به انجام رساندند.
فرماندهی واحد و استقرار شبانهروزی در خط مقدم بحران
ظفری خاطرنشان کرد: تمامی این ظرفیتها و توانمندیها تحت فرماندهی واحد و در ذیل سازمان مدیریت بحران کشور به کار گرفته شده و رئیس این سازمان بهطور شبانهروزی در منطقه مستقر است.
وی با ابراز امیدواری از مهار کامل آتش در صورت مساعد بودن شرایط جوی، گفت: امیدواریم در روزهای آینده آتشهای تحت کنترل را بهطور کامل مهار و لکهگیری کنیم.