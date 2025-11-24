از ۱۹ هزار سقط جنین جلوگیری کردیم

محمد حسین زارع زاده، رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی به خبرنگار ایلنا گفت: سازمان بسیج جامعه پزشکی فعالیت‌های گسترده‌ای را در حوزه سلامت انجام می‌دهد. از سال ۱۴۰۰ که قانون جوانی جمعیت پیشنهاد شد، با توجه به اینکه مشاهده شد تعداد سقط جنین عمدی در کشور رو به افزایش است و تعداد آن زیاد است، در سازمان بسیج جامعه پزشکی تصمیم گرفته شد که طرحی را اجرایی کنند به نام طرح نفس که به اختصار همان نجات فرزندان سقط است.

وی افزود: این طرح ابتدا در استان خراسان به انجام رسید و بعد از آن پیگیری شد و در سراسر کشور مراکز نفس راه‌اندازی شد. همکاران ما اقدام به شناسایی مادرانی می‌کنند که تمایل به سقط عمدی جنین دارند و مشاوره‌های لازم را به آن‌ها ارائه می‌کنند و همچنین در حد بضاعت سعی در حمایت از خانواده‌ها و مادران بارداری داریم که به واسطه برخی مشکلات در واقع تمایل به سقط جنین دارند.

رییس بسیج جامعه پزشکی در ادامه خاطرنشان کرد: تا کنون بیش از ۴۳۰ مرکز را در سراسر کشور راه‌اندازی کرده‌ایم و خوشبختانه موفق شدیم که بیش از ۱۹ هزار مادر را که تصمیم به سقط عمدی جنین گرفته بودند، منصرف کنیم. از این ۱۹ هزار نفر، تا به امروز بیش از ۱۲ هزار نوزاد متولد شده اند که حاصل تلاش همکاران ما در سراسر کشور است و موجبات شور و نشاط و انسجام خانواده‌ها را فراهم کرده‌اند.

زارع زاده در خصوص فعالیت های جامعه پزشکی سازمان بسیج گفت: در ابتدای انقلاب که فرمان تشکیل بسیج مستضعفین توسط امام صادر شد، هنوز جنگ آغاز نشده بود و نگاه این بود که خدمات محرومیت‌زدایی و خدمات سازندگی توسط بسیج در واقع اجرایی و عملی شود.

به گفته وی، در زمان جنگ نیز همکاران ما با همین روحیه بسیجی در خط مقدم جبهه حضور داشتند و به عنوان امدادگران فعالیت می‌کردند. پزشکان متخصص نیز در بیمارستان‌های صحرایی خدمات بسیار خوبی را ارائه کردند. پس از آن، در حوزه سلامت، هر جایی که مسئله‌ای بر زمین مانده بود، سعی کردند به نام سازمان بسیج جامعه پزشکی حضور داشته باشند و خدمات خود را برای مردم در حوزه سلامت ارائه کنند.

رییس بسیج جامعه پزشکی در ادامه اظهار کرد: همکاران ما در موضوع واکسیناسیون فلج اطفال، به صورت سراسری وارد عمل شدند و کمک کردند تا موضوع واکسیناسیون فلج اطفال در کشور ما به خوبی اجرایی شود و بتوانیم این بیماری را در کشور ریشه‌کن کنیم. این یکی از اقداماتی بود که بسیج جامعه پزشکی در سنوات گذشته انجام داد.

وی در ادامه تصریح کرد: همچنین حضور مؤثر بسیج جامعه پزشکی در دوران کرونا نیز شاهد دیگری است از فعالیت بی‌ادعای همکاران ما برای ارائه خدمات سلامت در بحران‌های مختلف، از جمله کرونا. همچنین فعالیت‌های مستمری که ما داریم و شاید کمتر درباره آن صحبت شده، موضوع اردوهای جهادی شهید رهنمون است که به صورت مستند در سال در مناطق کم‌برخوردار ارائه می‌شود و شامل خدمات بسیار گسترده‌ای است؛ هم خدمات عمومی و هم خدمات تخصصی در حد ویزیت، مشاوره، خدمات دارویی، خدمات روان‌شناسی و خدمات دیگر که در سراسر کشور در مناطق کم‌برخوردار گاهی با برپایی بیمارستان‌های صحرایی ارائه می‌شود.

زارع زاده یادآور شد: در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، در تمامی استان‌ها، مراکز بسیج جامعه پزشکی را دایر کرده‌ایم و به صورت مستمر برنامه‌ریزی می‌کنند تا اردوهای جهادی برگزار کنند و هیچ خط قرمزی برای حضور کادر سلامت در ارائه خدمات به افراد کم‌برخوردار ندارند.

به گفته وی این نکته حائز اهمیت است که بسیج جدای از مردم نیست. شعار امسال بسیج، بسیج مردم و اقتدار ملی است. واقعیت این است، این افرادی که در حوزه‌های مختلف و در اقشار مختلف بسیج در حال ارائه خدمات به مردم هستند، از همین مردم‌اند و جدای از این مردم نیستند. آن‌ها افرادی ماورایی نیستند؛ بلکه فرزندان همین ملت هستند که به واسطه تخصصی که در رشته‌های خود دارند، در آن حوزه سعی می‌کنند دین خود را به مردمشان ادا کنند.

زارع زاده تأکید کرد: این مفهوم اساسی بسیج تحت عنوان اینکه هر کسی در هر رشته‌ای و در هر جایگاهی که حضور دارد، بتواند خدمت بی‌منت خود را به هموطنانش ارائه کند، بیانگر فعالیت‌های بسیاری است که در بسیج انجام می‌شود. این اقدامات تحت عناوین مختلف شامل سازندگی برای ساخت منازل برای محرومین، آبرسانی به روستاها، برق‌رسانی به روستاها و اقداماتی که تماماً خیر و برکتش برای مردم محروم و مناطق کم‌برخوردار است، صورت می‌گیرد.

رئیس بسیج جامعه پزشکی در پایان گفت: ما نیز در قشر تخصصی حوزه سلامت تا جایی که بتوانیم، در حال ارائه خدمت هستیم تا خدمات سلامت را در جامعه به عدالت نزدیک کنیم و برخورداری متعادل مردم از این خدمات را فراهم سازیم.

