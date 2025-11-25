نتیجه هشدار دهنده غربالگری دانشجویان ورودی جدید علوم پزشکی: نیمی از آنان در معرض اختلالات سلامت روان قرار دارند

«وحید شریعت» رئیس انجمن روانپزشکی ایران در خصوص نامه انجمن روانپزشکان خطاب به وزیر بهداشت و هشدار درباره اختلالات روان در میان دانشجویان تازه ورود به خبرنگار ایلنا گفت: غربالگری سلامت روان توسط معاونت دانشجویی- فرهنگی وزارت بهداشت در بین دانشجویان جدید انجام شده است؛ یعنی دانشجویانی که تازه برای دانشگاه ثبت‌نام کرده‌اند. این ارزیابی نشان داد حدود نیمی از دانشجویان جدید در معرض اختلالات سلامت روان قرار دارند و باید بررسی دقیق تر شوند.

وی افزود: به این دانشجویان جدید فرم‌های غربالگری داده شده تا وضعیت سلامت عمومی آنها بررسی شود و حدود نیمی از آن‌ها نتیجه غربالگری مثبت داشته‌اند. این بدین معناست که باید ارزیابی شوند تا مشخص شود آیا واقعاً مبتلا به اختلالی هستند یا خیر. انواع اختلالات معمولاً مشخص نیستند، اما رایج‌ترین آن‌ها اضطراب و افسردگی است که به‌طور طبیعی در جامعه وجود دارند و در غربالگری‌ها بیشتر شناسایی می‌شوند.

رئیس انجمن روانپزشکی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: در این غربالگری میزان تفکر به خودکشی نیز مورد بررسی قرار گرفته و به عنوان یک سوال مهم در نظر گرفته شده است. اگر فردی به این سوال پاسخ مثبت بدهد، قاعدتاً نتیجه غربالگری او مثبت خواهد بود و این فرد نیاز به ارزیابی بیشتری دارد. در مجموع، این اقدام که به غربالگری پرداخته‌اند، اقدام مهم و خوبی است.

به گفته وی، هدف این غربالگری این است که اگر کسی نیاز به کمک و خدمت دارد، قبل از اینکه خیلی دیر شود، به وی خدمات لازم ارائه گردد. این غربالگری برای تمام دانشجویانی که در وزارت بهداشت ثبت‌نام کرده‌اند، انجام می‌شود. اما فعلاً به نظر می‌رسد که هنوز پاسخ‌ها بررسی نشده‌اند، زیرا اخیراً ارسال شده‌اند و ممکن است نیاز به زمان داشته باشند.

شریعت تصریح کرد: با انجام این غربالگری، امیدواریم که تغییراتی در برنامه‌های پیشگیری و کاهش میزان خودکشی ایجاد شود تا اثرگذاری بیشتری در بهبود وضعیت سلامت روان داشته باشد. همچنین، بسیار مهم است که برنامه‌ها به‌طور دائم مورد بازنگری قرار گیرند تا پاسخگوی نیازهای واقعی باشد.

وی در ادامه گفت: محور اصلی نامه انجمن روانپزشکان ایران به وزیر بهداشت، به خودکشی دستیاران پزشکی و راهکارهای مرتبط با آن مربوط است. موضوعات حاشیه‌ای مانند غربالگری در این زمینه دارای اهمیت کمتری هستند. در ارتباط با سریال‌های خودکشی در بین رزیدنت‌ها، باید تمامی موارد را به‌صورت دقیق و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

رییس انجمن روانپزشکی ایران با بیان اینکه بررسی این موارد نیازمند دقت و حساسیت زیادی است، گفت: چالش‌هایی از جمله تمایل نداشتن خانواده‌ها به صحبت درباره این موضوعات وجود دارد.پس از وقوع چنین حوادثی، برخی خانواده‌ها ممکن است وقوع خودکشی را انکار کنند، که این امر کار را دشوارتر می‌کند. در این موارد، استفاده از شواهد غیرمستقیم از روایت‌های افرادی که با فرد متوفی در ارتباط بودند، می‌تواند کمک‌کننده باشد. نیاز به پژوهش‌های رسمی در این زمینه کاملاً احساس می‌شود تا بتوانیم عوامل موثر در این حوادث را شناسایی و تحلیل شود.

به گفته رئیس انجمن روانپزشکی، فشار کاری دستیاران پزشکی واقعاً یکی از مهم‌ترین مسائل بشمار می‌آید. این افراد به عنوان نیروهای ارزان‌قیمت در سیستم آموزشی و درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرند و اغلب مجبورند ساعت‌های طولانی و بدون دریافت حقوق اولیه کار کنند، که موجب ایجاد استرس و فشار شدید بر روی آنها می‌شود.

شریعت با تاکید بر اینکه توجه به این فشارهای روانی و جسمی نه‌تنها به بهبود وضعیت خود دستیاران کمک می‌کند، بلکه می‌تواند تأثیر مثبتی بر کیفیت خدمات درمانی ارائه شده داشته باشد، گفت: همچنین درست است که خودکشی یک پدیده چندعاملی است و به راحتی نمی‌توان آن را به یک عامل خاص نسبت داد. مجموعه‌ای از عوامل از جمله فشار کار، شرایط زندگی و مسائل روانی می‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها تأثیر گذار باشند. بنابراین، بررسی دقیق‌تر این عوامل و تلاش برای کاهش فشارها می‌تواند گام مهمی در پیشگیری از این مشکلات باشد.

به گفته وی، عوامل نزدیک به زندگی افراد، به ویژه در محیط کار و روابط عاطفی، می‌توانند به‌عنوان عوامل محرک عمل کنند و فشار اضافی را بر روی افراد تحمیل کنند. در مورد دستیاران پزشکی، این فشارها به‌خصوص در محیط کاری‌شان به‌گونه‌ای بوده که می‌تواند پیامدهای جدی و خطرناکی را به دنبال داشته باشد.متاسفانه، فشارهای روانی و استرس ناشی از روابط کاری، تنش‌های عاطفی، و شرایط ناپایدار می‌تواند به عنوان ماشه‌ای عمل کند که افراد را به سمت اقداماتی ناگوار سوق دهد.

رئیس انجمن روانپزشکی ایران در پایان گفت: با ارتقاء شرایط کار و ایجاد حمایت‌های عاطفی، می‌توان به بهبود سلامت روانی دستیاران پزشکی کمک کرد و احتمال وقوع چنین حوادثی را کاهش داد. این اقدام نه تنها برای حفاظت از دستیاران پزشکی حیاتی است، بلکه بهبود کلی کیفیت خدمات درمانی را نیز به همراه خواهد داشت.

انتهای پیام/